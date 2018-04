Galdi: il ‘professore’ della mala cosentina, commercialista senza titoli

Il collaboratore di giustizia Francesco Galdi nonostante sbandieri in aula i suoi titoli di studio pare non si sia mai laureato e forse neanche diplomato

COSENZA – Il terzo degli articoli sull’approfondimento della storia di uno dei più emblematici pentiti del crimine organizzato italiano esce in ritardo di 24 ore. QuiCosenza ha inteso attendere prima di pubblicare la notizia in seguito ad una richiesta di contatto pervenuta alla nostra redazione da parte del ‘professore’ della ‘ndrangheta cosentina che oggi collabora con la giustizia. Francesco Galdi ci ha infatti contattato ieri mattina chiedendo di parlare con la nostra direttrice Simona Gambaro, in quel momento non in ufficio. Interpretando questa prima telefonata come una possibile richiesta di precisazioni e con l’intenzione di concedere a Galdi ogni possibile diritto di replica abbiamo pertanto sospeso la pubblicazione di questo articolo, previsto per ieri. Chiarito finalmente che le due telefonate del ricevute non avevano lo scopo di precisare o richiedere una replica, ma semplicemente di intimarci sospensione delle pubblicazioni minacciando il ricorso alle vie legali completiamo la pubblicazione di questo reportage nel pieno diritto di cronaca e rilevante interesse pubblico.

Francesco Galdi, il collaboratore di giustizia 43enne cosentino, meglio noto come il Professore è considerato un prezioso ‘pentito’, più volte escusso da svariati magistrati nell’ambito di diversi processi (Omnia 2 nel 2011, Terminator e Tela del Ragno nel 2013, Vulpes e Mirror nel 2015, per l’omicidio Pezzulli nel 2016, Minotauro ed Aemilia nel 2017 e Frontiera nel 2018). La sua collaborazione con la giustizia è iniziata a metà del 2012, dopo un anno e mezzo di detenzione, e Galdi – che si è sempre dichiarato laureato e che sostiene anche di avere conseguito un master – continua a qualificarsi come dottore commercialista e sostiene di aver corretto la grammatica dei rituali di affiliazione delle ‘ndrine. In due precedenti articoli abbiamo ripercorso la sua storia personale raccontando la sua incredibile capacità di carpire la fiducia delle vittime, la sua fama negli ambienti criminali e i suoi assurdi imbrogli e raggiri. Vi abbiamo poi raccontato anche dei motivi del suo arresto, dei suoi traffici di cocaina e del repentino pentimento che gli ha permesso di lasciare il carcere ed entrare nel sistema di protezione testimoni.

Ci eravamo riservati, di verificare alcuni indizi che ci sembravano suggerire che Galdi non abbia mai perso l’abitudine di mentire, anche in aula, ogni qual volta, anche in assenza di una domanda diretta, rivendica la propria professione ed i propri titoli di studio. Come riportava il nostro collega Giuseppe Legato sulle pagine del quotidiano La Stampa, Galdi si è presentato ai giudici di Torino come un laureato in materie economiche, ex commercialista aggiungendo che «Insegnavo presso scuole universitarie post formazione, quindi master post laurea per l’università di Bologna. Progetto Ena del Ministero, del Miur». Più o meno quello che ha dichiarato ogni volta che si è trovato, negli anni, seduto tra gli accusati o nel ruolo di accusatore. Volendo verificare queste informazioni, che sospettavamo menzognere, abbiamo iniziato col contattare l’avvocato cosentino di Galdi: Maria Karen Garrini. L’avvocato Garrini ha preferito non fornire alcuna informazione relativa al percorso di studi e professionale di Galdi invocando la supposta riservatezza dovuta ad un collaboratore di giustizia ed ipotetici rischi per la sua incolumità .

Anche l’ufficio stampa della Polizia di Stato a Roma non ha potuto o voluto confermarci lo status di collaboratore di giustizia del Galdi ed i suoi titoli di studio e professionali rimandandoci alla DIA presso il Tribunale di Catanzaro ed all’ufficio centrale di protezione. Il Tribunale di Catanzaro, finalmente raggiungibile dopo giorni di black out del loro sistema telefonico, ci ha risposto per bocca di una anonima funzionaria che alle nostre richieste di un contatto, alle quali inoltrare una richiesta, ci ha prima precisato che per principio loro non parlano con la stampa e poi indicato un indirizzo mail al quale abbiamo più volte scritto senza ricevere risposta alcuna. Anche il sistema centrale di protezione non ha, a distanza di settimane, dato alcun seguito alle nostre richieste.

LA RISPOSTA DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA SCIENTIFICA

Convinti della liceità del nostro interesse abbiamo quindi contattato il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica che ci ha risposto per iscritto che “Galdi Francesco non risulta: essere né professore né ricercatore presso alcun Ateneo italiano (fonte: Anagrafe Docenti CINECA). La banca dati dei contratti da Ricercatore a Tempo Determinato è implementata direttamente dagli Atenei e al momento non risulta alcun Galdi Francesco neanche tra i RTD (a meno che l’Ateneo non abbia caricato in Banca Dati il contratto); [egli poi non risulta] aver conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale in alcun Settore Concorsuale e in alcuna tornata (2012, 2013 e 2016/2018, verificate anche le candidature del V quadrimestre). Gli incarichi di insegnamento eventualmente attribuiti a docenti non strutturati, anche per i Corsi post laurea, non sono registrati nell’Anagrafe Docenti e andrebbero verificati direttamente con l’Università (abbiamo cercato anche sul sito del Progetto ENA, ma senza risultati riferibili alla persona indicata)”.

LAÂ LAUREA

Non paghi di questo primo risultato abbiamo provveduto a contattare l’Università di Bologna che, al momento in cui pubblichiamo, non è ancora riuscita a confermarci che Galdi abbia prestato la sua opera come “docente non strutturato”. Fonti non ufficiali ci suggeriscono comunque che “il Professore” abbia realmente prestato la sua opera in alcuni corsi di formazione post laurea in ambito informatico, probabilmente attribuendosi una qualificazione non corrispondente al vero e producendo un curriculum taroccato. Abbiamo infatti contattato l’ordine territoriale dei commercialisti e il consiglio nazionale dello stesso ordine che hanno confermato che il “dottor” Francesco Galdi, classe 1974, non è mai stato registrato come commercialista, a Cosenza o a Bologna, tra il 1998 ed il 2018. Le nostre ricerche non ci permettono neanche di confermare che Galdi si sia mai laureato e tanto meno che abbia conseguito un master o altro tipo di formazione post laurea.

IL DIPLOMA

La circostanza, che già sospettavamo, non ci ha particolarmente sorpreso a differenza della risposta dell’istituto superiore Da Vinci/Nitti che, nel ricordo degli amici cosentini di Galdi è la suola da lui certamente frequentata. Purtroppo però, a fronte della nostra richiesta di conferma del titolo di studio, il responsabile didattico, Francesco Clarizio, che ha risposto, inverosimilmente, che “il Sig. Francesco Galdi non risulta nell’anagrafe storica degli studenti di questo istituto”. La nostra convinzione è quindi che Galdi (che quasi certamente ha insegnato presso l’università di Bologna) non sia in possesso di un master, non si sia mai laureato e forse neanche diplomato. La nostra certezza è che (pur avendo avuto diversi studi commerciali a Cosenza e Bologna) non abbia mai conseguito l’abilitazione alla professione e non sia mai stato iscritto all’ordine dei commercialisti. Galdi, insomma, potrebbe essere riuscito a gabbare non solo commercianti, imprenditori e criminali, ma anche inquirenti, magistrati e funzionari del sistema centrale di protezione che da sette anni gli consente di vivere in libertà sotto scorta. Se questo è un ‘pentito’.

