Castrolibero, incidente stradale, due auto coinvolte (FOTO)

Uno scontro tra un Bmw e una Ford sulla centrale viale della Resistenza. Ad avere la peggio una coppia di anziani rimasti incastrati



CASTROLIBERO – Incidente a Castrolibero su viale della Resistenza. Due macchine coinvolte, 4 feriti di cui i due occupanti la Ford sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo dell’autovettura che si √® ribaltata nell’impatto. A liberarli sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza per affidarli alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze. Secondo i primi accertamenti la vettura Bmw viaggiava in direzione Cosenza, mentre la Ford Fiesta, con a bordo la coppia di anziani di 85 e 76 anni, viaggiava verso¬†il centro di Castrolibero. Le due auto si sono scontrate nel tratto successivo al ponte di San Francesco, in¬†contrada Andreotta.

Probabilmente, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della locale stazione diretta dal luogotenente Vincenzo Cozzarelli, il conducente della Ford Fiesta sarebbe rimasto abbagliato dalla luce dei fari e¬†questo avrebbe generato l’impatto tra le vetture. L’85enne poi, avrebbe perso il controllo¬†del veicolo, finito ribaltato a lato della strada.¬†I due anziani sono rimasti intrappolati l’uno sull’altro. Temendo il peggio sono stati allertati i vigili del fuoco. La squadra diretta dal caposquadra Antonio Amendola si sono diretti nell’immediato sul luogo dell’incidente. In pochi minuti hanno estratto dall’auto i poveri malcapitati facendoli uscire dalla parte posteriore dell’auto, dopo avere tagliato i poggiatesta. La coppia √® stata affidata alle cure dei sanitari che hanno provveduto al trasporto in ospedale insieme agli occupanti della Bmw che non avrebbero riportato nessun tipo di ferita. Tanta paura dunque, ma nessun ferito grave