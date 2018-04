Grazie alla generosità dei cosentini, e ai proventi raccolti durante lo spettacolo di Cosenza, l’Associazione OncoRosa, è riuscita ad acquistare la cuffia che contrasta la caduta dei capelli durante la chemioterapia

COSENZA – L’Associazione OncoRosa di Cosenza, è riuscita a raggiungere l’importante obiettivo ed ha acquistato la macchina per evitare la caduta dei capelli per le donne che si sottopongono ai cicli di chemioterapia. Un regalo importante non solo per la sanitĂ cosentina, ma soprattutto per le donne che avranno la possibilitĂ di curare anche un altro aspetto molto importante che influisce pesantamente sulla situazione psicologica di chi affronta la battaglia per la vita. La testa calva infatti, è la cicatrice visibile di un tumore, che attira gli sguardi, che ricorda ad ogni donna il dolore di ogni giorno nella lotta al tumore, levando l’elemento distintivo della femminilitĂ di ognuna. La caduta dei capelli, è la conseguenza della cura oncologica piĂą difficile da sopportare e preservarla può essere un grandissimo supporto durante il percorso terapeutico. Ora sarĂ possibile dare alle pazienti una cura in piĂą, soprattutto psicologica.

E l’associazione OncoRosa Onlus – Associazione di Volontariato in Oncologia di Cosenza ha voluto acquistare per il reparto di oncologia di Cosenza una speciale cuffia che consentirĂ di contrastare la caduta dei capelli nei pazienti oncologici.

Ancora un paio di settimane, per consentire la formazione per l’utilizzo dell’apparecchio, e poi si potrĂ procedere all’utilizzo della speciale ‘cuffia‘ come ha spiegato ai microfoni di Rlb, la dott.ssa oncologa, Virginia Liguori, presidentessa dell’associazione.

Come funziona il casco

Se il cuoio capelluto è raffreddato durante la chemioterapia, è possibile prevenire o ridurre notevolmente la perdita dei capelli. Il raffreddamento provoca da un lato la vasocostrizione dei piccoli vasi del cuoio capelluto, con la conseguente riduzione dei citostatici che raggiunge le cellule pilifere, e dall’altro il rallentamento del metabolismo. Ne risulta una riduzione dell’apporto e dell’attività dei principi attivi nella radice del capello e quindi dei danni a carico delle cellule pilifere. L’idea dunque, è quella di raffreddare il cuoio capelluto frenando localmente l’attività “distruttiva” dei chemioterapici. La speciale Cuffia è un sistema costituito da un’unità di raffreddamento e controllo, collegata a un casco in silicone e un corrispondente casco in neoprene. Quest’ultimo garantisce che il casco in silicone si adatti perfettamente al cuoio capelluto assicurando, allo stesso tempo, il mantenimento della temperatura ideale ottimale.

Il sistema grazie a un sofisticato meccanismo refrigerante monitorato da sensori, mantiene una temperatura bassa per tutta la seduta della chemioterapia. DigniLife permette di mantenere una temperatura costante del cuoio capelluto compresa tra i 3 e i 5 gradi: il raffreddamento avviene in modo graduale per causare il minor disagio possibile alla paziente, e si mantiene stabile garantendo una sicura efficacia. Con un solo sistema è possibile il raffreddamento del cuoio capelluto contemporaneo ma indipendente, di 2 pazienti. Questo raffreddamento avviene durante l’intera seduta di chemioterapia.