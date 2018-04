Cannabis e serre “casalinghe”, tre denunce (FOTO)

780 piantine di Cannabis, attrezzi agricoli, impianto d’irrigazione in campagna; marijuana e un impianto di una serra intro-locale in casa, in cittĂ

COSENZA – La coltivazione inizia a diventare un lavoro primari per molti che decidono di “curare” le piantine che fanno bene alla salute. In campagna libera coltivazione con quasi 800 piantine. In cittĂ scoperta in casa una vera serra con tanto di luci e temperature mite. Questi gli scenari che hanno scoperto gli investigatori della mobile e gli agenti della squadra volante della questura di Cosenza. Per tre è scattata la denuncia a piede libero.

In particolare nei giorni scorsi, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante”, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e del Reparto Unità Cinofila di Vibo Valentia, in una prima operazione hanno denunciato a piede libero I.D. e B.C. ambedue di anni 28 e residenti in un paese dell’hinterland cosentino per il reato di coltivazione di stupefacenti. I due, sorpresi dal personale della Polizia di Stato in aperta campagna, sono stati trovati in possesso di 13 padelle (semenzai) contenenti complessivamente 780 piantine di Cannabis, attrezzi agricoli e tutto il necessario per un la messa in opera di un impianto d’irrigazione.

In un’altra operazione, i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato P.P. di anni 41 residente a Cosenza perché, anche in questo caso, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di sementi e di tutto l’occorrente per un impianto di una serra intro-locale per la coltivazione di Cannabis. Anche in questo caso P.P. veniva denunciato a piede libero.

La Polizia di Stato continua nella sua azione di incessante prevenzione e lotta al fenomeno della criminalitĂ in tutta la Provincia di Cosenza. Il contrasto ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con controlli straordinari di controllo del territorio mirati, voluti dal Questore della provincia di Cosenza Giancarlo Conticchio, continua costantemente a dare i suoi risultati.