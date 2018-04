L’Ospedale di Cosenza assume oltre 50 medici, in cinque lavoreranno al Pronto Soccorso (ELENCO)

L’annuncio del direttore generale dell’Annuziata, mentre in Pronto soccorso alcuni cittadini protestano appendendo un cartello “Io speriamo che me la cavo”

COSENZA – Il direttore generale Dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza Achille Gentile inizierĂ oggi a firmare i contratti dei professionisti che entrano a far parte dell’organico dell’Annunziata. Cinquantatre nuovi medici sono stati infatti assunti tra le fila dei sanitari dell’Ospedale Civile e saranno assorbiti dai reparti che soffrono maggiormente la carenza di personale. Cinque di loro saranno destinati al Pronto soccorso. Si attende ora il termine dell’iter che porterĂ a concludere i concorsi per infermieri e operatori sanitari. Achille Gentile stamattina in un incontro con la stampa ha divulgato i dati relativi alle prestazioni in medicina d’urgenza degli ultimi tre mesi. “Con queste assunzioni è chiaro che non risolviamo il problema del sovraffollamento, – ha spiegato il direttore generale dell’Annunziata – che è identico per tutti i grandi ospedali, ma ci stiamo attrezzando. Dai numeri emerge che la maggior parte degli accessi riguarda codici bianchi o verdi. Faccio quindi appello al buon senso dei cittadini, che devono avere pazienza perchĂ© la priorità è salvare la vita delle persone. Mancano i servizi sul territorio e noi cerchiamo al meglio di risolvere i problemi di ogni utente che arriva in pronto soccorso”. Dai dati diffusi dall’azienda ospedaliera emerge che nel trimestre appena concluso, su 17.514 accessi, solo 312 (1,8%) sono codici rossi e ben 7.558 (43.3%) sono codici verdi.

I casi di decesso sono 17 (0.1%), e di questi la metĂ sono malati terminali. Gli accessi totali nel 2017 sono stati 73.916 il lieve diminuzione (- 7073) rispetto al 2016 in cui ne sono stati registrati ben 80.989. “A breve – ha concluso il direttore generale Gentile – realizzeremo l’Hospice per le cure palliative a Rogliano nei locali del Santa Barbara. La struttura ospiterĂ 14 posti letto dedicati all’assistenza dei malati affetti da patologie neoplastiche terminali. Inoltre, sono pronte per la consegna tre nuove sale operatorie, che si vanno ad aggiungersi alle quattro giĂ esistenti all’interno dell’ospedale”. Sette sale operatorie in totale, tante quante quelle poste sotto sequestro dalla magistratura alla fine del 2016 in quanto ritenute inagibili a causa di gravi carenze igienico – sanitarie. A ricordare i disservizi legati alla cattiva gestione dell’Azienda Ospedaliera è stato un gruppo di manifestanti che ha protestato stamattina davanti all’ingresso del Pronto Soccorso lamentando sprechi e rischi per la salute dei pazienti cui esigenze sarebbero, a loro dire, spesso ignorate. Tra gli striscioni esposti all’entrata dell’ospedale dai manifestanti un cartello con scritto “Io speriamo che me la cavo” per non dimenticare i casi di malasanitĂ consumati all’interno del nosocomio bruzio.

ELENCO ASSUNZIONI OSPEDALE CIVILE DI COSENZA

Reparto Chirurgia Plastica: 1 medico

Reparto Chirurgia Toracica: 4 medici

Reparto Malattie Infettive: 2 medici

Reparto Medicina Generale: 2 medici

Reparto Medicina Legale: 1 medico

Reparto Nefrologia: 2 medici

Reparto Neurochirurgia: 1 medico

Reparto Neurologia: 1 medico

Reparto Ortopedica e Traumatologia:

Reparto Ostetricia e Ginecologia:

Reparto Urologia: