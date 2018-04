Cosenza, nuovo ospedale? “Utile ma incompleto, servono assunzioni”

“I partiti continuano a ragionare per spot elettorali o slogan”. Il Movimento Noi chiede la convocazione di¬†un’Assise comunale che sblocchi la sanit√†¬†bruzia

COSENZA – Il dibattito che si √® riaperto sul¬†nuovo ospedale di Cosenza¬†√®¬†utile ma incompleto, a danno della salute dei Cittadini. Lo dichiara il¬†Movimento cattolico NOI¬†che afferma: siamo terzi ai partiti¬†e a chi amministra e abbiamo a cuore solo la salute di tutti i Cittadini. Il personale sanitario e para-sanitario √® costituito nella stragrande maggioranza da professionisti e¬†grandi lavoratori¬†che si trovano continuamente in difficolt√† anche per una¬†struttura vecchia, obsoleta, deteriorata, non pi√Ļ adatta! Se ci sono i presupposti dunque, il Commissario faccia altre assunzioni cos√¨ come aveva annunciato. Da anni per√≤ ‚Äď continua il Movimento NOI – proprio a causa del deterioramento strutturale,¬†la Magistratura di Cosenza¬†ha aperto inchieste su disservizi e carenze strutturali, ai quali sono stati anche attribuiti decessi. Recentemente, anche il Procuratore della Repubblica di Cosenza¬†Mario Spagnuolo¬†ha denunciato pubblicamente gravi carenze strutturali nelle sale operatorie.

Le esigenze di Legge per le strutture ospedaliere, i¬†livelli di sicurezza e la normativa evoluta, gli standard di servizio e tanto altro ancora, sono parametri che obbligano un adeguamento strutturale serio e costoso degli ospedali, tanto da far riflettere se sia o meno pi√Ļ economico farne di nuovi, in attuazione degli¬†standard attuali, invece che adeguare strutture che hanno¬†80 anni! √ą necessario ripensare a una struttura ospedaliera nuova nella Citt√† di Cosenza, con tutto quello che ne deriva. I partiti continuano a ragionare per spot elettorali o slogan. Il Movimento NOI, dopo avere ascoltato esperti di settore e applicato il semplice buon senso e l‚Äôesperienza di tanti che finiscono in ospedale per le cure, ritiene che¬†un nuovo ospedale a Cosenza¬†non solo sia necessario, ma¬†sia obbligatorio. L‚Äôiter e avviato, bisogna adesso decidere esattamente¬†dove. E sgombriamo la strada dai dubbi: √® chiaro che mentre si costruisce un nuovo ospedale, il ‚Äúvecchio‚ÄĚ rimarrebbe aperto, cos√¨ come √® accaduto per il nuovo Pronto Soccorso.

Apprendiamo dagli organi di stampa ‚Äď continua il Movimento NOI – che sono disponibili circa¬†250 milioni di Euro¬†grazie ad un accordo di programma con il Ministero della Salute e che¬†esiste una bozza di protocollo¬†tra Regione-Comune-Azienda Sanitaria frutto di continui incontri fatti dal lontano¬†25 ottobre 2017. Dunque, perch√© non si realizza?¬†Manca la decisione del Consiglio Comunale di Cosenza¬†che deliberi la scelta del Sito dove realizzarlo. I soldi non bastano? Allora perch√© fare incontri, tavoli, studi, protocolli? Ci sono o ci saranno fondi privati? Non sappiamo, ma il punto √®:¬†dove si vuole il Nuovo nosocomio?¬†I Cittadini di Cosenza chiedono ai Consiglieri Comunali di convocare il Consiglio Comunale e decidere. Si vuole fare a Cozzo Muoio ( dov‚Äô√® adesso), bene; si vuole a Vaglio Lise ? Bene lo stesso. Ma adesso la scusa √® ‚ÄúNON DECIDONO E QUINDI NON LO VOGLIONO‚ÄĚ.

Dopo aver sgombrato il campo dagli alibi dei partiti ‚Äď conclude il Movimento NOI – verificheremo la veridicit√† e la volont√† di farlo e soprattutto l‚Äôadeguatezza dei fondi e del progetto. Perch√© ‚Äď fa notare il Movimento NOI – non deliberare e togliere l‚Äôalibi ‚Äúdell‚Äôimmobilismo altrui‚ÄĚ del Presidente della Regione Calabria¬†Mario Oliverio¬†che muove¬†accuse pesanti al Sindaco di Cosenza? Conviene rischiare che si faccia a Rende con infrastrutture e suolo pubblico gi√† pronti nei pressi dell‚ÄôUnical ? Infine, un‚Äôultima domanda che tutti i cosentini si pongono e che √® ancora pi√Ļ seria e allarmante ‚Äď chiude il comunicato il Movimento Noi: a chi giova un consiglio comunale commissariato che non si riunisce, che non discute, che non delibera,¬†¬†che non decide? Non vorremmo che¬†‚Äúil non decidere‚Ä̬†sia una strategia¬†dei perditempo per spostare il Nuovo Ospedale a Rende,¬†come contropartita¬†elettorale in vista delle prossime elezioni regionali!