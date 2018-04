Disoccupati e lavoratori precari cosentini: “Siamo stanchi, facciamo tremare i palazzi”

Mobilitazione a Cosenza per chiedere lavoro e dignitĂ per tutti i cittadini che stentano ad arrivare a fine mese mentre i ‘potenti’ speculano sulle loro vite

COSENZA – “Siamo disoccupati e precari di Cosenza. Da anni, – scrive in una nota il gruppo Disoccupati per il reddito Cosenza – siamo costretti a subire ingiustizie sui nostri luoghi di lavoro o, nel peggiore dei casi, il lavoro non l’abbiamo mai trovato oppure l’abbiamo perso. Licenziati senza giusta causa, mandati a casa senza preavviso, alla perenne ricerca di un impiego per cercare di portare un po’ di pane a casa, di offrire un minimo di prospettiva ai nostri figli. Il momento piĂą brutto è proprio quando pensiamo ai figli che, forse, non avremmo dovuto mettere al mondo. Un mondo dove a mangiare sono sempre gli stessi, un mondo dove i politici, da destra a sinistra, ci hanno sempre usato come pedine per le loro sporche manovre di palazzo. E noi vogliamo farlo tremare il palazzo, perchĂ© siamo stanchi, siamo incazzati. Vogliamo quello che, da anni, ci promettono, vogliamo che qualcuno cominci a prestare fede agli impegni presi in campagna elettorale, quando tutti sembrano i salvatori della patria e tutti vengono a bussare alle nostre porte. Sappiate che, da adesso in poi, non vi aprirĂ piĂą nessuno. Ora vogliamo essere noi i protagonisti, ora vogliamo quello che ci avete promesso. Per queste ragioni, abbiamo deciso di scendere nelle piazze della nostra cittĂ , per informare i cittadini e creare un fronte comune di protesta e azione a difesa dei nostri diritti”.

Ci troverete, con il nostro banchetto, nei seguenti giorni, orari e luoghi:

– Giovedì 12 aprile dalle ore 11.30 alle ore 14.30 presso l’Autostazione di Cosenza (Via Delle Medaglie D’Oro, 11)

– Venerdì 13 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al Mercato di Cosenza Vecchia (Entrata Ponte Mario Martire)

– Sabato 14 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in Piazza XI Settembre (Corso Mazzini).