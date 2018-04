Inaugura nel centro storico di Cosenza la mostra della Polizia di Stato (FOTO E VIDEO)

Taglio del nastro alla presenza delle massime autorità cittadine. Domani Cosenza festeggerà il 166° Anniversario della Polizia di Stato

COSENZA – E’ stata inaugurata questa mattina presso il Museo Arti e Mestieri su Corso Telesio, la mostra che racconta la storia della Polizia di Stato. L’esposizione che si inserisce nell’ambito delle attivitĂ connesse al 166° Anniversario della Polizia di Stato potrĂ essere visitata gratuitamente fino al 15 aprile (dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00). Al taglio del nastro hanno partecipato le massime autoritĂ cittadine: il Questore Giancarlo Conticchio, il Prefetto Gianfranco Tomao, il comandante dei Carabinieri colonnello Piero Sutera, il Procuratore Capo Mario Spagnuolo e il rettore dell’UniversitĂ della Calabria Gino Mirocle Crisci. “Siamo grati ai cittadini della provincia di Cosenza. Per me – ha affermato il Questore di Cosenza Giancarlo Conticchio – è un piacere perchĂ© questo è il primo anno che celebro l’anniversario della Polizia di Stato in qualitĂ di Questore. Sono doppiamente orgoglioso perchĂ© festeggio il 166° anniversario della Polizia di Stato qui a Cosenza dove ho trovato una bellissima realtĂ . E lo dimostra l’apertura della mentalitĂ dei giovani della provincia di Cosenza. Insisto sempre sulla formazione dei ragazzi. Ricordo sempre una frase di Pertini che diceva “i giovani non hanno bisogno di sermoni, di lezioni. Hanno bisogno dell’esempio e dell’onestĂ intellettuale. Io e la Polizia di Stato ci sforziamo per dare il migliore degli esempi”. Domani 10 aprile, alle 10,00, il Teatro Rendano ospiterĂ la celebrazione del 166° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, nell’occasione saranno consegnati riconoscimenti premiali al personale distintosi in operazioni di Polizia ed anche a cittadini, Associazioni ed Enti che si sono distinti particolarmente per meriti civili. All’esterno del Teatro saranno presenti automezzi e motomezzi della Polizia di Stato, nonchĂ© stand espositivi della Polizia Scientifica, degli Istruttori di Tecniche Operative ed Artificieri, della Polizia Stradale e della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni. Al termine della manifestazione ci sarĂ un breve concerto musicale.