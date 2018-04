Cosenza, regolamento di conti per una fidanzata

Avance ad una ragazza all’interno della scuola e un chiarimento “tra grandi” con un appuntamento per strada e una rissa finita in aggressione

COSENZA – Minorenni a caccia di giustizia proprio come i grandi che regolano le faccende personali sfidandosi come uomini d’onore. Questa volta i conti si regolano fuori dalla scuola e per via di una ragazza. Ci sono sempre il sentimento e il cuore che il piĂą delle volte sfociano in risse violente con ferimenti. Questa volta è andata meno peggio dell’ultima, accaduta a dicembre scorso e sempre su corso Mazzini dove rimase ferito un ragazzo, accoltellato durante “un regolamento di conti” per avere rivolto dei complimenti ad una ragazza, denigrando il fidanzato. Ritornando al caso odierno, l’azzuffata in questione è accaduta sabato sera, in via Arabia, sempre una traversa del corso principale della cittĂ . A rimanere ferito un ragazzo di 14 anni, per via di un calcio allo stomaco e qualche ecchimosi. Probabilmente i sanitari gli daranno pochi giorni di prognosi. Rimane il fatto dell’aggressione tra gruppi.

I fatti ancora tutti da chiarire, almeno nelle dinamiche, vanno ricercati, probabilmente, in qualche sguardo e avance di troppo ad una ragazza, fidanzata della vittima, da uno studente all’interno dello stesso istituto scolastico. Forse un primo approccio che la giovinetta avrebbe poi raccontato al 14enne. Da qui, o un probabile appuntamento serale per chiarire la situazione oppure “un agguato” su via Arabia da cui sarebbe scaturita la rissa tra i due gruppi avversari e la conseguente aggressione. Il minore ha ricevuto un calcio allo stomaco e qualche pugno o schiaffo che lo ha ferito lievemente alle labbra. Il giovane ha avvertito subito la madre che ha allertato nell’immediato la polizia di Stato. Sul posto gli agenti della squadra volante hanno raccolto la denuncia del 14enne, poi accompagnato in pronto soccorso e sequestrato alcuni video della sorveglianza pubblica che, nelle prossime ore dovrebbero chiarire le dinamiche dei fatti ed attribuire un nome all’autore o agli autori dell’aggressione.

A dicembre scorso, all’antivigilia di capodanno, due gruppi di giovani maggiorenni finirono per azzuffarsi all’esterno di un pub in una traversa di Corso Mazzini. A rimanere ferito da una coltellata, poco prima dell’alba, un ventisettenne della provincia di Cosenza, trasportato d’urgenza in ospedale. Secondo i primi riscontri la lite fu provocata da un apprezzamento di troppo nei confronti di una ragazza che si trovava con l’aggressore. La rissa proseguì all’esterno del locale. In 24 ore fu rintracciato l’autore dell’aggressione che, poi si scoprì essere accorso in aiuto del fratello dopo avere ricevuto la chiamata di aiuto. Il ferimento avvenne a sua volta per una questione di difesa dal branco che lo aveva accerchiato.