Cosenza, inaugurato centro polifunzionale migranti

COSENZA – È stato inaugurato questa mattina a Cosenza, alla presenza del sindaco, Mario Occhiuto, del prefetto Gianfranco Tomao e del questore Giancarlo Conticchio, il centro polifunzionale per l’integrazione e l’inclusione sociale degli immigrati extracomunitari regolari di Palazzo Gervasi. Il centro, gestito dalla cooperativa sociale La Terra, sarĂ soprattutto un luogo di accoglienza diurna per i bambini di genitori immigrati e sarĂ aperto dal lunedĂŹ al venerdĂŹ, dalle 8.30 alle 13.30, per i bimbi dai 3 ai 5 anni e dalle 16.30 alle 18.30 per ragazzi in etĂ scolare.

Nella struttura sono presenti un internet point, un’area socializzazione e ristoro con cucina e uno spazio adeguatamente attrezzato in cui si svolgeranno laboratori di formazione linguistica. Ogni ultimo venerdì del mese, inoltre, saranno organizzati momenti di convivenza interreligiosa. Tutti i martedì e venerdì, dalle 9.30 alle 12, saranno attivi i servizi di consulenza legale, disbrigo pratiche sanitarie e orientamento. “Il centro nasce dall’esigenza di offrire risposte sempre più qualificate e puntuali ai bisogni emergenti delle persone immigrate che vivono nel territorio della città di Cosenza e dell’hinterland – spiega Gianni Romeo, presidente della cooperativa La Terra – e mira a diventare un luogo di incontro tra culture, religioni e tradizioni, ma soprattutto rappresenta un segno di speranza per i bambini”.

I locali di Palazzo Gervasi, nel cuore della cittĂ vecchia, sono stati ristrutturati dal Comune di Cosenza che, tramite bando, li ha affidati alla cooperativa. “Sono orgoglioso di inaugurare questo centro – ha sottolineato il sindaco Occhiuto – e sono convinto che la vera accoglienza sia lavorare sui servizi e che anche iniziative come questa possano favorire lo sviluppo e la rinascita culturale dei nostri centri storici”.

Nell’occasione la curatrice Alessandra Convertini ha presentato la mostra “Migranti, la sfida dell’incontro” realizzata in occasione della 37esima edizione del Meeting dell’amicizia tra i popoli di Rimini e organizzata a Cosenza dalla cooperativa La Terra e dal Centro servizi per il volontariato. La mostra si potrà visitare fino al 15 aprile, dalle 16.30 alle 18.30. Sono previsti anche eventi collaterali come la proiezione del film “My name is Adil” martedì 10 aprile alle 20 al cinema San Nicola a cui seguirà un incontro con il regista Andrea Pellizzer e la tavola rotonda “Immigrati: le testimonianze del volontariato” che si svolgerà , su iniziativa del CSV, sabato 14 aprile alle 10.30, alla Cittadella del Volontariato di via degli Stadi.