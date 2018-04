Case in fitto a Cosenza, pronta la graduatoria per il sostegno alle famiglie

Affisso all’URP e alla Porta Sociale di via degli Stadi l’elenco provvisorio delle domande per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per il 2018

COSENZA – Da oggi è affisso all’URP del Comune, in Piazza dei Bruzi, e alla Porta sociale del settore Welfare, in via degli Stadi, 140, l’elenco provvisorio delle domande per l’assegnazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per il 2018 (Legge n.431/98). Ne dĂ notizia il direttore del settore welfare del Comune di Cosenza, Giuseppe Nardi. L’elenco resterĂ affisso per 10 giorni, in modo da permettere ai cittadini interessati la piĂš ampia diffusione e la consultazione. Nei dieci giorni dall’affissione dell’elenco si valuteranno gli eventuali ricorsi. Il personale dell’Urp e della Porta Sociale sarĂ a disposizione per fornire adeguate informazioni e chiarimenti. “L’elenco – precisa il Dirigente del settore welfare – non sarĂ consultabile sul sito web del Comune, in ottemperanza al Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n.33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 n.80, art.26 comma 4, che legifera sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicitĂ , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.