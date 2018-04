Da via Popilia a Donnici, tutto pronto per la ‘bonifica’ delle periferie di Cosenza

Prevista la ristrutturazione di cornicioni, grondaie e sotto balconi nonché interventi di messa in sicurezza di muri di cinta e di contenimento

COSENZA – I Consiglieri Comunali Francesco Spadafora (Gruppo Misto), Francesco Cito e Pasquale Sconosciuto (Cosenza Libera), Giovanni Cipparrone (PSE) e Marco Ambrogio (Adesso Cosenza) hanno incontrato l’Assessore ai Quartieri e alle Frazioni, Francesco De Cicco. I sei hanno affrontato le problematiche inerenti le periferie della città e discusso di alcuni interventi che interesseranno i quartieri e le frazioni di Cosenza. Nell’ultimo lotto di Via Popilia è divenuta di assoluta priorità la lotta all’abbandono abusivo di rifiuti lungo le strade e i marciapiedi, che in vista dell’estate può divenire anche un questione di ordine igienico-sanitario. In tal senso il prossimo intervento previsto dall’Amministrazione Comunale sarà l’installazione di telecamere di videosorveglianza che registreranno 24 ore al giorno eventuali abbandoni di rifiuti in tutto il quartiere. La stessa zona è poi oggetto di un complessivo intervento urbanistico per il quale i Consiglieri Comunali hanno chiesto di poter visionare i progetti o le idee progettuali su cui si sta lavorando. Sempre sul quartiere di via Popilia è in procinto di essere avviata un’importante opera di messa in sicurezza degli immboli di proprietà comunale, in particolare la ristrutturazione di cornicioni, grondaie e sotto balconi.

Interventi di messa in sicurezza di muri di cinta e di contenimento sono in programma in via Portapiana, via Grotte di San Francesco d’Assisi, rione Massa e contrada Sant’Antonio dell’Orto. Per la frazione di Donnici, i Consiglieri Spadafora e Ambrogio, hanno chiesto la possibilità di accorpare le classi della Scuola Elementare nel plesso della Scuola Media, così da poter poi proporre il trasferimento dell’Ufficio Postale presso i locali della scuola elementare in modo da poter avvicinare questto importante servzio in un luogo più centrale e facilmente raggiungibile da tutti. Sempre nella frazione di Donnici, i due Consiglieri Comunali hanno poi sollecitato la realizzazione di nuovi tratti di illuminazione pubblica nelle strade ancora sprovviste. L’Assessore De Cicco si è fatto carico delle richieste dei Consiglieri Comunali e provvederà a interfacciarsi con i colleghi della Giunta Comunale e i Dirigenti di Settore competenti. Prosegue così l’azione incisiva e concreta della nuova piattaforma politica che i cinque Consiglieri Comunali hanno intrapreso per porre al centro dell’azione amministrativa le esigenze delle periferie urbane. Al progetto ha aderito con entusiasmo sin da subito lo stesso Francesco De Cicco, il quale ha riscontrato punti di assoluta convergenza tra gli obiettivi posti alla base della nuova piattaforma politica e il programma amministrativo del Sindaco Occhiuto.