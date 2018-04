Truffa dello specchietto a Donnici, presunti autori fermati a Cosenza

I due sono stati identificati dopo che l’auto sulla quale viaggiavano con lo specchietto frantumato è stata intercettata dagli agenti della Questura di Cosenza

COSENZA – Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato ha denunciato G. S. di anni 53 e F. F. di anni 33, per truffa. I due giĂ gravati da numerosi precedenti di polizia, poco prima tra le strade di Donnici avevano messo in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto” ai danni di un ignaro cittadino che si trovava alla guida della propria autovettura. Dopo aver raggirato l’uomo chiedendo del denaro per riparare lo specchietto danneggiato si erano allontanati e diretti verso il centro della cittĂ di Cosenza. All’altezza del Ponte Mancini sono stati intercettati da una pattuglia in servizio. Alla vista degli agenti il conducente del veicolo ha cercato di eludere il controllo imboccando improvvisamente una stradina, ma è stato subito bloccato e sottoposto ai controlli. L’autovettura presentava lo specchietto retrovisore esterno sinistro rotto, dettaglio che ha insospettito gli agenti che hanno ritenuto necessario tradurre i due negli uffici della Questura di Cosenza dove la vittima ha immediatamente riconosciuto uno dei due fermati come autore della truffa subita poche ore prime. Si ricorda ai cittadini che in Questura sono ora disponibili le foto segnaletiche dei due uomini denunciati che potrebbero risultare utili a chi ha subito lo stesso raggiro e volesse effettuarne il riconoscimento.