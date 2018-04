Per la prima volta in Calabria, nasce un coordinamento che comprende 11 associazioni, per collaborare con le istituzioni in un rapporto di reciproca azione, per contrastare il triste fenomeno del randagismo.

COSENZA – Ieri a Cosenza, alla presenza¬†del responsabile della task forze di Medicina Veterinaria della Regione Calabria, dott. Gianluca Grandinetti, √® stato costituito il¬†Coordinamento¬†Associazioni Animaliste Calabria, che vede responsabile l’avvocato Mariella Cipparrone, con l’obiettivo di affrontare, finalmente, il problema del randagismo; un problema prima di tutto sociale, che affligge la Calabria e che sta rovinando l’immagine della regione, cos√¨ come accaduto in Sicilia e in altre regioni del Sud.

“Ieri c’√® stata un’importante riunione – ha spiegato l’avvocato Cipparrone che da anni si batte per la tutela degli animali – abbiamo messo la prima pietra, miliare, di un cammino certamente in salita, ma che non ci fa paura. Le associazioni che hanno aderito al coordinamento sono numerose e ieri hanno incontrato. nello studio in via Montesanto dell’avvocato Cipparrone, il responsabile della task forze di Medicina Veterinaria della Regione Calabria, dott. Gianluca Grandinetti che sta dimostrando di avere a cuore questo problema. “Al di sopra c’√® ovviamente l’ingegnere Massimo Scura, il commissario ad acta per il piano di rientro sanitario in Calabria, che ha preso a cuore la problematica – ha spiegato l’avvocato ai microfoni di Rlb – e a lui va tutto il nostro plauso. A breve avremo un incontro con le Associazioni che rappresento, per discutere il programma che abbiamo realizzato. E’ la prima volta che accade in Calabria, dove c’√® una situazione veramente drammatica. Vogliamo dare il nostro contributo e non abbiamo un approccio velleitario; sappiamo che ci vorranno anni, ma se mai si inizia mai si risolver√†. Ogni passo √® una vittoria”.

ASCOLTA L’INTERVISTA¬†

Le associazioni che hanno aderito al Coordinamento Associazioni Animaliste Calabria, intendono pertanto avviare un rapporto di cooperazione, basato anche sullo scambio di informazioni e competenze volto ad individuare e a mettere in atto strategie di intervento per contrastare il randagismo, fenomeno che in Calabria ha assunto una portata tristemente emergenziale. Ed è attraverso forme di incentivazione alla collaborazione con gli enti pubblici interessati (Regione Calabria Рsettore Sanità Task Force regionale di Medicina Veterinaria, Province, Comuni e Asp) realizzare azioni di contrasto al randagismo.

“Tutto nasce dall’idea di metterci la faccia e di fare qualcosa per questo problema. Perci√≤ si sono riunite diverse associazioni per un percorso iniziato gi√† a settembre, dopo aver inviato numerose lettere al commissario Scura, e¬†dopo due incontri. Ieri, insieme alle associazioni, √® stato creato un atto, un documento, che impegna per iscritto¬†tutti gli aderenti e sar√† registrato all’Agenzia delle Entrate”. Ecco le associazioni che hanno aderito:

1) Argo Onlus Рcon sede a Cirò Marina (Kr);

2) Oipa Italia Onlus – con sede nazionale a Milano ma presente con due delegazioni a Cosenza e a Reggio Calabria;

3) Lav Lega Anti Vivisezione – con sede a Roma ma presente con una delegazione a Vibo Valentia;

4) Enpa Pizzo Calabro – con sede a Pizzo Calabro (Vv);

5) L.I.D.A Lega Italiana Diritti Animali – sezione di Cervicati (Cs);

6) Animalisti Italiani Onlus – con sede a Roma ma presente con una delegazione a Gioia Tauro (Rc);

7) Animalisti Onlus – con sede in Basiglio (Mi);

8) Enpa Rende/Cosenza – con sede a Donnici (Cs);

9) I.A.P.L. Italia Onlus – con sede a Villafranca d’Asti (At) con una delegazione a Cosenza;

10) Comitato Rossano Dacci una Zampa – con sede a Rossano (Cs);

11) Enpa Castrovillari – con sede a Castrovillari (Cs).

Il primo problema da risolvere √® con i Comuni: “devono osservare la Legge”

“E’ importante avere un esponente su tutto il territorio regionale e lo scopo del coordinamento – ha spiegato l’avvocato Cipparrone – √® di mettere in campo una serie di iniziative e attivit√† per cercare di prevenire e fronteggiare il problema del randagismo. A partire dalla stampa, fino all’organizzazione di eventi mirati. Altra tappa importante sar√† un incontro con il presidente di Anci Calabria, dott. Gianluca Callipo, perch√® il primo problema da affrontare sono proprio i ‘famigerati’ comuni”.

“L’Italia √® la culla del Diritto, siamo in uno Stato di Diritto per√≤ ci sono aree geografiche dove alcune leggi non vengono osservate. E’ una questione legata alla mentalit√†, alle abitudini, alla cultura, dove l’animale non √® considerato come essere vivente, nonostante l’articolo 13 del Trattato istituito dall’Unione Europea che lo dice da anni. Purtroppo ancora si stenta nei nostri territori – spiega l’avvocato – a capire questo concetto che √® basilare ed anche molto elementare ovvero, gli esseri viventi diversi dagli umani sono “senzienti”. Gli animali sentono il dolore, fisico e morale. Quando vengono abbandonati spesso si lasciano morire e questo vuol dire che provano emozioni”.

“I Comuni sono una nota dolente, nonostante l’esistenza della¬†Legge 281 del 1991 che stabilisce precise responsabilit√† e competenze di Comuni e Asp, in Calabria, questi enti non fanno il loro dovere. Noi siamo convinti e faremo in modo che le leggi vengano osservate e vogliamo dialogare; naturalmente se questo non funzionasse, utilizzeremo gli strumenti che la legge ci consente, perch√® ci sembra strano che nel 2018 ci siano delle leggi che non vengono rispettate. Se costretti passeremo alle vie delle denunce penali. I comuni hanno specifici obblighi nei confronti dei randagi che sono di propriet√† dei sindaci e dei comuni. E ricordiamo anche, agli stessi comuni, il DCA n. 67 del 2018 che √® diventato Legge Regionale a tutti gli effetti”.

“Lo sforzo diventa importante e noi abbiamo voglia di collaborare ponendoci al servizio delle istituzioni – conclude l’avvocato Mariella Cipparrone – e speriamo che dall’altra parte ci sia questa collaborazione. I comuni devono prendersi le loro responsabilit√† e dopo 27 anni di vigenza di una legge mi sembra che¬†i tempi siano maturi.¬†Questa Calabria deve meritare di essere conosciuta e menzionata come una regione che si sta allineando e per una questione di civilt√† sta affrontando questo problema“.