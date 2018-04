Sicurezza sul lavoro firmata intesa per controlli a tutela dei lavoratori

Cosenza pronta ad affrontare il tema della sicurezza sul lavoro grazie alla sinergia tra Asp e Camera di Commercio

COSENZAÂ – La Camera di Commercio di Cosenza e l’Azienda Sanitaria Provinciale hanno sottoscritto, questa mattina, un protocollo d’intesa per lo sviluppo di un’azione coordinata di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. “Puntiamo molto a controllare se sono rispettate le norme di sicurezza sui cantieri e nell’ambito dell’accordo sottoscritto, creiamo sinergie tra i due enti – ha detto Raffaele Mauro, direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza – e diamo un contributo in termini di conoscenza e competenza alle aziende, perche’ possano realizzare le misure previste dalle norme per garantire la sicurezza sul lavoro”. La Camera di Commercio di Cosenza ha sottoscritto finora ben 24 accordi con altrettanti Enti, per offrire sempre piu’ servizi ai cittadini ed alle imprese. “Fare rete tra enti – afferma Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza – significa davvero dare un servizio ai cittadini e alle imprese”.

