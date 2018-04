A Cosenza Vecchia nasce un centro dedicato ai migranti

Il Comune di Cosenza ha affidato la gestione di Palazzo Gervasi ad una cooperativa incaricata di attivare percorsi volti all’inclusione sociale

COSENZA – Nasce, nel cuore storico di Cosenza, all’interno di Palazzo Gervasi, un centro polifunzionale per l’integrazione e l’inclusione sociale dei migranti. Il centro sarà gestito dalla cooperativa sociale La Terra che si è aggiudicata un bando del Comune e sarà inaugurato venerdì 6 aprile alle 11:00. Nella struttura saranno allestiti un internet social point, uno spazio di socializzazione e ristoro per le donne, una sala multi culto, uno sportello di orientamento e una mediateca culturale. Inoltre saranno organizzati laboratori di formazione linguistica e manifestazioni ricreative e culturali. Palazzo Gervasi sarà , anche centro di accoglienza diurna per i figli degli immigrati. Dal 6 al 15 aprile, negli stessi locali, sarà possibile visitare la mostra “Migranti, la sfida dell’incontro” realizzata in occasione della 37esima edizione del Meeting dell’amicizia di Rimini e patrocinata dalla Fondazione Migrantes.