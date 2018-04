Dopo le mareggiate i sindaci del Tirreno convocati in consiglio provinciale

Ad annunciare l’incontro per giovedì prossimo è Marco Ambrogio, Capogruppo del Pd alla Provincia di Cosenza. I sindaci saranno convocati dopo le mareggiate che hanno devastato parte del territorio lo scorso 20 e 21 marzo.

COSENZA – E’ stata ufficializzata la data del consiglio provinciale aperto ai sindaci del Tirreno cosentino annunciata all’indomani delle mareggiate che hanno colpito il litorale tirrenico tra il 20 e 21 marzo scorso. “Siamo soddisfatti perché potremo finalmente dare voce ai primi cittadini che non dovranno sentirsi abbandonati dalle istituzioni superiori – ha spiegato Marco Ambrogio in una nota – nell’affrontare la ricostruzione delle coste soprattutto in virtù dell’imminente nuova stagione turistico-balneare”.

“Oltre alla ricostruzione imminente verrà affrontato il tema più importante che riguarda la salvaguardia dei territori costieri individuando misure risolutive in maniera definitiva contro il pericoloso problema dell’erosione. Col Presidente Iacucci accoglieremo dunque, nella casa dei sindaci, come ama proprio lui definire la Provincia, i primi cittadini, alle ore 11, per dar vita all’assise all’interno della quale ognuno darà voce al proprio territorio facendo sì che il problema non diventi un caso isolato, cadendo nel dimenticatoio come accade assai di rado dopo ogni calamità ”.