Cosenza, nuovo caso di morte sospetta all’Annunziata

Il bambino non respirava. Nonostante la tentata rianimazione, non c’√® stato nulla da fare. Bisogna accertare¬†quando sia avvenuta¬†la morte

COSENZA –¬† Poche le notizie in nostro possesso, certa √® la denuncia presentata nella tarda serata di ieri sera, dopo un parto avvenuto nel reparto di ginecologia ed ostetricia dell’Annunziata di Cosenza, dopo le 19 circa, in cui il bambino non ce l’ha fatta. I genitori e i parenti vogliono vederci chiaro e capire se ci sia stato l’errore umano. Di fatto, dai primi dati raccolti dalla documentazione clinica sembra che il feto e la neo mamma erano in ottime condizioni. Bisogna¬†accertare se il bambino √® nato morto o il decesso √® stato subito dopo la nascita, quindi nei minuti concomitanti al parto o nei secondi successivi alla¬†venuta al mondo.¬†Di fatto non c’√® stato pianto. Questo sarebbe stato il primo figlio della giovane coppia, originari di Cosenza ma stabiliti sulla costa jonica.

La coppia √® giovane, trent’anni o poco pi√Ļ. La neo mamma si era ricoverata nei termini dettati dalla gravidanza e anche il tracciato non avrebbe segnalato nulla di anormale. La¬†neo mamma √® entrata in sala parto intorno alle 19. Poi il dramma. Nonostante la tentata rianimazione da parte dei sanitari non c’√® stato nulla da fare. La famiglia ha deciso di sporgere denuncia solo in tarda serata, intorno alle ventidue. Poi l’intervento delle forze dell’ordine che hanno sequestrato le cartelle cliniche dietro richiesta del sostituto procuratore D’Andrea.¬†In merito ai fatti, ancora¬†i medici non sono stati sentiti. Il fascicolo √® finito sul tavolo della Procura diretta dal procuratore capo¬† Spagnuolo. Adesso¬†si attende¬†se verr√† disposta l’autopsia per capire la causa del decesso e soprattutto se vi sia o meno colpa medica