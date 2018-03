Cocaina ed eroina ‘esposte’ su un tavolo, in manette pregiudicato cosentino

I carabinieri sembrerebbe siano intervenuti nell’abitazione dell’arrestato dopo aver atteso l’arrivo di un consumatore

COSENZA – Stupefacente a portata di mano, in bella mostra, pronto per essere venduto. Questo lo scenario a cui i carabinieri di Cosenza hanno assistito stamattina dopo aver fatto irruzione nell’appartamento di un pregiudicato cosentino in via Rivocati. I militari hanno atteso nei pressi dell’abitazione l’arrivo di un consumatore per poi intevenire. Una volta entrati in casa del trentanovenne cosentino pregiudicato, giĂ sottoposto a sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno, hanno trovato sul tavolo della cucina 20 grammi di cocaina in cristalli, 7 grammi di eroina, materiale per il ‘taglio’ dello stupefacente e un bilancino di precisione. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L’uomo dovrĂ ora rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e violazione della misura si prevenzione. L’arrestato, espletate le formalitĂ di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di via Popilia in attesa di giudizio.

Immagine di repertorio