Nuove opportunità di lavoro nel mondo dell’energie alternative

Avviata la selezione di giovani diplomati che intendano lavorare nel settore del risparmio energetico e dell’edilizia sostenibile

COSENZA – Figure professionali innovative e ricercate. A Cosenza la fondazione Istituto Tecnico Superiore Monaco ha scelto il settore dell’efficienza energetica per formare giovani con competenze specifiche da inserire nel mercato del lavoro. La selezione dei 40 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni è stata annunciata ufficialmente dal presidente della Fondazione Ennio Guzzo nei mesi scorsi. Il corso della durata di due anni permetterà di conseguire il titolo di Tecnico Superiore del Settore Energia da poter spendere con successo su tutto il territorio regionale, nazionale ed europeo. I frequentanti acquisiranno altissime competenze specialistiche e professionalizzanti che costituiranno un bagaglio culturale e pratico nell’ambito dei processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio enegetico. Due gli indirizzi attivi: Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici (meccatronico eolico) e Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile (tecnico edile). La scadenza per le iscrizioni, in via eccezionale, è stata prorogata al 30 Maggio fino ad esaurimento del numero massimo di iscritti.

Le domande dovranno essere presentate, presso la sede di Via Giulia, n. 9 – Cosenza e/o a mezzo e-mail all’indirizzo itsfondazione.cs@hotmail.com itsfondazione.cs@pec.it. Ad oggi sono circa 6 i posti (quattro regolari e due per gli uditori) da attribuire in base all’ordine di presentazione delle domande. Le figure professionali che saranno formate durante il biennio rispondono alle richieste provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato. Per accedere ai corsi è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria e di competenze sia informatiche sia nella lingua inglese. Requisiti che saranno verificati da un’apposita commissione a seguito di un test d’ingresso. Le lezioni inizieranno ad ottobre e si terranno in quattro semestri per un totale di 2.000 ore di cui 1.400 teoriche (in aula e laboratori) e 600 di tirocinio (presso aziende o istituti di ricerca). Il percorso sarà poi completato con attività seminariali, testimonianze di protagonisti del settore, visite a fiere, manifestazioni, imprese e manifestazioni di particolare interesse per il settore dell’efficienza energetica.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ENERGETICI

Il Tecnico meccatronico, potrà svolgere le seguenti attività lavorative:

– Energy Manager (analisi di fabbisogni energetici, monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni energetiche di impianti e sistemi energetici; sovrintendenza e gestione di interventi orientati alla riduzione dell’intensità energetica e dell’impatto ambientale, ecc.);

– Libero professionista per aziende private o pubbliche, in qualità di consulente tecnico commerciale per interventi di adeguamento e miglioramento dell’efficienza energetica di impianti e sistemi energetici;

– Libero professionista per la redazione della certificazione energetica di edifici pubblici e privati;

– Consulente per la redazione della documentazione per l’applicazione della normativa tecnica in ambito energetico ed ambientale e per le procedure di accesso agli incentivi economici del settore;

– Supervisione dei lavori di installazione di impianti e sistemi energetici;

– Vendita di impianti e sistemi energetici; servizi ed assistenza post vendita;

– Tecnico specializzato per la manutenzione degli impianti eolici di piccole medie e grandi dimensioni;

– Tecnico manutentore sui sistemi elettrici alternativi (IV livello EQF): per soddisfare le esigenze di qualificazioni di un settore fortemente in crescita.

TECNICO SUPERIORE PER IL RISPARMIO ENERGETICO NELL’EDILIZIA SOSTENIBILE

Il Tecnico edile, potrà svolgere le seguenti attività lavorative:

– Energy Manager (analisi di fabbisogni energetici, monitoraggio ed elaborazioni dati sulle prestazioni energetiche di impianti e sistemi energetici; sovrintendenza e gestione di interventi orientati alla riduzione dell’intensità energetica e dell’impatto ambientale, ecc.);

– Libero professionista per aziende private o pubbliche, in qualità di consulente tecnico commerciale per interventi di adeguamento e miglioramento dell’efficienza energetica di impianti e sistemi energetici;

– Libero professionista per la redazione della certificazione energetica di edifici pubblici e privati;

– Tecnico specializzato in istallazione degli impianti al alta efficienza energetica e edilizia sostenibile;

– Manutentore ed istallatore specializzato in edifici modulari in condizione di emergenza o stato di calamità ;

– Supervisione dei lavori di installazione di impianti e sistemi energetici;

– Tecnico manutentore sui sistemi elettrici alternativi (IV livello EQF): per soddisfare le esigenze di qualificazioni di un settore fortemente in crescita.

CLICCA QUI PER

.