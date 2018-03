Parte il rinnovo dell’esenzione ticket per prestazioni sanitarie

La validitĂ dell’esenzione dal pagamento delle spese sanitarie per reddito scadrĂ sabato 31 marzo

COSENZA – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza comunica che da martedì 3 aprile prossimo inizieranno, (presso gli Uffici del SERD di via Fiume a Cosenza), le operazioni di rinnovo delle esenzioni per reddito previste per l’anno 2018. Il direttore del Distretto Sanitario della cittĂ capoluogo, Elio Bozzo, ha trasmesso a tutti i medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta l’informativa a riguardo, considerato appunto che il 31 marzo scadranno i termini previsti. Le esenzioni in scadenza riguardano quelle codificate in E01; E02; E03 ed E04. Tra queste, solo quelle codificate con E02 rivestono carattere di prioritĂ , in quanto tutte le altre saranno rilasciate/rinnovate dal preposto Ministero sussistendo o meno il diritto dell’utente. Almeno per tutto il prossimo mese di aprile, si procederĂ al rinnovo delle sole esenzioni con codice E02. L’ASP di Cosenza, richiedendo la collaborazione di tutti, medici ed utenti, raccomanda a questi ultimi di presentarsi in via Fiume muniti di regolare documento di riconoscimento e tessera sanitaria.

LEGGI ANCHE