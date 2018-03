Il giudice è incompatibile, slitta il processo sui lavori per il ponte di Calatrava

Sul banco degli imputati ‘la colonna di Palazzo dei Bruzi’, l’ingegnere Carlo Pecoraro, che ieri ha festeggiato il pensionamento insieme al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto

COSENZA – L’area su cui sorge il Ponte di Calatrava era un’enorme discarica abusiva. Oltre diecimila metri quadrati di rifiuti speciali e pericolosi, carcasse di auto, scarti edili, elettrodomestici avariati e pneumatici usati ammassati sulla sponda del Crati che affaccia su via Reggio Calabria. I tre tecnici che eseguirono il sopralluogo prima dell’avvio dei lavori però non ne avevano notato la presenza. Oggi si ritrovano così sul banco degli imputati con l’accusa di falso in atto pubblico e abuso d’ufficio. Si tratta del direttore dei lavori Vito Avino, dall’amministratore delegato dell’azienda che si aggiudicò l’appalto Salvatore De Luna e del dirigente del settore Infrastrutture del Comune di Cosenza Carlo Pecoraro. Quest’ultimo ieri ha festeggiato il proprio pensionamento dopo 40 anni di carriera a Palazzo dei Bruzi. ‘Resistendo’ dal 1980 ad oltre 20 consiliature ha ricoperto i ruoli di Capo del Dipartimento Tecnico e Dirigente del settore Ambiente ed Edilizia Privata del Comune di Cosenza e per molti anni Dirigente del settore Infastrutture e Mobilità .

Definito “un’autentica colonna del Comune di Cosenza” è stato premiato ieri con un viaggio in una località a scelta e gli elogi del sindaco Mario Occhiuto il quale ha affermato come “senza di lui molte opere non si sarebbero potute portare a compimento”. Dello stesso parere sono gli inquirenti e il pubblico ministero che intendono far luce sulla procedura di affidamento della bonifica dell’area contaminata alla Cimolai di Pordenone ritenuta non conforme alle norme di legge. L’azienda dopo essersi aggiudicata l’appalto per la costruzione del ponte San Francesco progettato dall’architetto Santiago Calatrava pur non occupandosi di bonifiche ambientali si accaparrò 500mila euro per la rimozione dei rifiuti grazie ad un incarico affidato ‘a voce’ dall’ingegnere Pecoraro. La bonifica dei terreni, che come certificato dalla stessa Cimolai risultavano essere contaminati da idrocarburi, avvenne su 2mila dei 10mila metri quadri inquinati. Solo la zona su cui sorgono i piloni del ponte (tecnicamente l’impronta) sarebbe stata ripulita e la decontaminazione avrebbe riguardato solo lo strato superficiale dei terreni ufficialmente donati dalla famiglia Paolini al Comune di Cosenza.

Questa mattina si sarebbe dovuta tenere presso il Tribunale di Cosenza l’udienza per audire alcuni test della polizia provinciale che sequestrò i terreni nel 2004 a causa dell’accumulo incontrollato di rifiuti. Il presidente del collegio giudicante Salvatore Carpino però risulta essere incompatibile (secondo quanto disposto dall’art. 34 del Codice di procedura penale) avendo già lavorato sul caso in udienza preliminare. Purtroppo però a causa della carenza di personale attualmente a Cosenza in forze nel Palazzo di Giustizia bruzio pare non vi sia un altro magistrato che possa sostituirlo. In attesa di ciò l’udienza è stata rinviata al prossimo 14 giugno. Al processo nessun ente, associazione o privato si è costituito come parte civile.

LEGGI ANCHE