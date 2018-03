Spaccio di cocaina e tentato furto in abitazione, due arresti dei carabinieri

Un giovane sorpreso a spacciare cocaina nonostante fosse ristretto ai domiciliari. Un’altra persona di 37 anni è stata bloccata mentre tentava di introdursi in un’abitazione.

COSENZA – L’attivitĂ dei militari dell’Arma di Cosenza è stata compiuta in nottata ed ha portato all’arresto di due persone, la prima per spaccio di droga, e la seconda per tentato furto in abitazione. Ieri sera i militari dell’Aliquota Radiomobile, durante il servizio di perlustrazione, avrebbero notato un pregiudicato della zona, di 25 anni, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre, sull’uscio della propria abitazione, spacciava alcuni grammi di cocaina in cambio di 400 euro in contanti.

I carabinieri hanno subito bloccato, sia lui che l’acquirente e poi hanno proceduto alla perquisizione domiciliare. Qui sono stati scoperti, in un cassetto di un mobile della camera da letto dell’arrestato, 11.800 euro in contanti ritenuti provento dell’attivitĂ dello spaccio di droga ed anche un bilancino di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza. Materiale che è stato sottoposto a sequestro. Il giovane è stato arrestato e portato in carcere cittadino.

A San Giovanni in Fiore, in manette 37enne

Poche ore piĂą tardi, a San Giovanni in fiore, a notte oramai inoltrata, ai carabinieri è arrivata una segnalazione dalla località “palla-palla” di alcuni rumori provenire da un’abitazione. I militari si sono subito recati sul posto dove hanno sorpreso un uomo che, dopo aver tentato di accedere in una abitazione, alla vista dei militari ha tentato la fuga. Raggiunto e bloccato, è stato trovato in possesso di cacciaviti e di un “piede di porco”, sottoposti a sequestro. L’uomo, 37enne pregiudicato del posto, è stato quindi arrestato e tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari a disposizione della Procura bruzia.