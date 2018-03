Le prime armi sono state scoperte nella vettura di un giovane di 26 anni, Alberto Novello, sottoposto alla sorveglianza speciale. Poi altre armi sono state trovate in un’altra auto. E ancora cocainaÂ

COSENZA – Un vero e proprio arsenale quello scoperto dagli uomini della Squadra mobile di Cosenza nell’auto, una Hyundai Atos, parcheggiata a poca distanza dall’abitazione di Alberto Novello, in via Silvio Sesti, strada che costeggia il Palazzo di Giustizia della cittĂ . Un’azione scaturita nell’ambito dei controlli straordinari contro la repressione dei reati del personale della Questura di Cosenza disposti dal dott. Giancarlo Conticchio. Ieri pomeriggio la Squadra mobile, diretta dal dott. Fabio Catalano, dopo l’arresto del 26enne con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, eseguito nella mattinata dalla Squadra volante diretta dal dott. Cataldo Pignataro, ha deciso di eseguire una perquisizione a suo carico.

L’arresto di Novello, imputato tra l’altro nel processo Mater, è scaturito dal fatto che il giovane, sorvegliato speciale, sarebbe stato in procinto di disattendere gli adempimenti di legge ai quali era sottoposto ed avrebbe pertanto opposto resistenza ai pubblici ufficiali all’atto del controllo ieri mattina. Da qui sono scattate le perquisizioni, in primis nell’auto di Novello, la Hyundai Atos, dove all’interno del portabagagli erano ben conservate, all’interno di un borsone, numerose munizioni e cocaina oltre alle armi. Un’altra auto sospetta, una fiat Stilo, parcheggiata nel quartiere alle spalle del tribunale, è stata controllata dai poliziotti e qui sono state trovate altre armi. Novello è accusato di detenzione di armi da guerra e di armi comuni, ricettazione, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre dell’altra auto non si conosce l’utilizzatore.

Le armi e le divise

A bordo delle due autovetture, la Hyundai Atos di proprietĂ del Novello e la Fiat Stilo, il cui possessore è in fase di accertamento sono stati trovati in totale: 1 fucile mitragliatore marca SDM, tipo “AK 47” (Kalashnikov) cal. 7,62X39, l’arma è dotata oltre che di un caricatore a “banana” da 30 colpi, di un caricatore a tamburo da 75 colpi tipo “drum”; nr. 1 revolver cal. 32; nr. 1 pistola semiautomatica a salve, modificata per renderla di cal. 6,35, marca BBM; nr. 1 pistola semiautomatica PS97 Arrow cal. 9 parabellum clandestina, completa di caricatore munito di nr. 11 proiettili; nr. 10 proiettili marca “GFL” cal. 9 Luger, n. 30 proiettili marca GFL 380 Auto, nr. 29 proiettili marca GFL, cal. 9X21, nr. 6 proiettili marca GFL, cal. 357 Magnum, nr. 9 proiettili marca SB, cal. 38 special, nr. 30 proiettili marca LAPUA, cal. 32 SW Long.; nr. 6 involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, così come stabilito attraverso il “narco test”, del peso complessivo lordo di grammi 74,68; un borsone di colore blu con la scritta “Sports”, con all’interno nr. 6 pantaloni, di divise dell’Arma dei Carabinieri, nr. 2 giacche di divise dell’Arma dei Carabinieri, nr. 1 giacca alta uniforme dell’Arma dei Carabinieri, nr. 1 cappotto dell’Arma dei Carabinieri, nr.1 porta divisa dell’arma dei Carabinieri recante codice identificativo. nr. 1 pistola semiautomatica Mauser Luger P-08 cal. 9×21 matr. 7243 con caricatore contenente nr. 7 cartucce del medesimo calibro oltre a ulteriori nr. 10 cartucce contenute in un sacchetto; nr. 1 cartuccia cal. 7,65; nr. 3 bustine termosaldate di cellophane contenenti sostanza stupefacente di tipo cocaina per un peso complessivo totale di gr. 41,66; un bilancino di precisione; un coltello da cucina.

“Armi che ci fanno pensare ad una spiccata capacitĂ offensiva”

“Abbiamo intensificato in questo periodo il controllo del territorio, ed è un’attivitĂ che dĂ risultati – ha dichiarato il questore di Cosenza Conticchio. – Abbiamo approfondito controlli su persone sottoposte a restrizioni della libertĂ personale. Ieri abbiamo controllato i sorvegliati speciali tra cui la persona sottoposta ad arresto. Gli elementi preoccupanti sono le divise e uniformi appartenenti alle Forze dell’Ordine. Nella zona c’era un’auto che ci ha destato sospetto perchè era ferma da un pò di tempo e abbiamo deciso di controllarla e abbiamo trovato altre armi oltre a cocaina. Armi che erano tutte ben detenute”.

“Sono armi che ci fanno pensare ad una spiccata capacitĂ offensiva. In particolare il kalashnikov – ha spiegato in conferenza stampa dott. Fabio Catalano a capo della squadra mobile – era provento di furto perpetrato alcuni anni fa da un’abitazione. Era un ‘arma legalmente cedibile acquistata in un’armeria. Una versione civile che sarebbe stata modificata in arma automatica ovvero da guerra, ma su questo sono in corso accertamenti. Oltre a questo le armi, le pistole e l’ingente munizionamento; sono armi che ci fanno pensare a possibili popositi delittuose su non meglio specificate attivitĂ ”. Le pistole