Cosenza, la polizia scopre armi e divise delle forze dell’ordine

Un’operazione è scattata all’alba da parte degli uomini della Questura di Cosenza. Scoperte numerose armi e anche alcune divise appartenenti alle forze dell’ordine

COSENZA – Il Questore di Cosenza, Giancarlo Conticchio, ha convocato per le 10.30 nella sede della Questura di Cosenza una conferenza stampa relativa ad un operazione della Polizia di Stato di Cosenza, a seguito del rinvenimento di alcune armi in cittĂ e di alcune divise appartenenti alle forze dell’ordine. Rinvenimento avvenuto nel corso di un blitz della Squadra mobile e del reparto prevenzione crimine.

L’operazione è ancora in corso e dalle prime indiscrezioni il ritrovamento dell’arsenale potrebbe essere legato al precedente ritrovamento di armi avvenuto qualche tempo fa in via Popilia. Non si esclude inoltre, che il rinvenimento di oggi, sia legato alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, ma questo particolare non è stato confermato. Al lavoro, così come per lo scorso intervento, oltre agli agenti della Mobile, anche l’unitĂ cinofila.

Seguono aggiornamenti