Cosenza, restyling per il centro storico

Agenda urbana, l’Esecutivo Occhiuto destinerà la maggior parte dei fondi alla città vecchia con interventi strutturali e immateriali. In arrivo oltre 18 mln

Cosenza – A Cosenza saranno attuate azioni mirate e incisive nella cittĂ antica. La Giunta presieduta dal sindaco Mario Occhiuto ha oggi approvato l’atto relativo alla Costituzione del Partenariato per la definizione e l’attuazione dell’Agenda Urbana Cosenza-Rende 2014-2020. Dei 33.614.142,34 euro destinati al polo Cosenza-Rende, nel capoluogo ne arriveranno oltre 18 milioni dei quali, per la maggior parte, l’Amministrazione comunale guidata da Mario Occhiuto ha deciso di prevedere interventi specifici nel Centro storico, interventi che saranno di carattere infrastrutturale e immateriale.

L’iter dell’Agenda urbana è sottoposto alla verifica regionale per la politica di coerenza delle proposte strategiche. Il partenariato è costituito da una serie di soggetti, istituzionali e non, con cui la strategia sarà partecipata e condivisa. Tra i diversi progetti messi in campo dall’Esecutivo Occhiuto, le cui Politiche  in questi anni sono state indirizzate alla rivitalizzazione dell’intera città antica partendo dai servizi, nel dettaglio dei prossimi interventi nel e per il Centro storico, nello schema di ripartizione dell’Agenda urbana compaiono: