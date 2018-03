Pasqua sicura nella provincia di Cosenza

Task Force tra istituzioni e forze dell’ordine per il week end pasquale. Tutelati turisti e cittadini durante le visite in cittĂ , al mare e in montagna

COSENZA – Si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto Tomao, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine e dei rappresentanti dell’amministrazione provinciale, delle amministrazioni comunali di Cosenza e dei principali centri della provincia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, della Protezione Civile Regionale e dell’Anas. Il Comitato ha analizzato i diversi aspetti relativi alle prossime festivitĂ pasquali ed in particolare le misure di controllo del territorio e di tutela dell’incolumitĂ delle persone, in considerazione dell’enorme numero di persone che affollerĂ i luoghi di culto e di richiamo turistico.

Sono state pertanto disposte eccezionali misure di sicurezza su tutto il territorio provinciale ed in particolare nelle località in cui maggiore sarà l’afflusso di visitatori, come Cosenza, che con il “Ponte di San Francesco di Paola”, recentemente realizzato dall’archistar catalana Santiago Calatrava, con il Castello Svevo ed il Museo all’aperto fa prevedere una presenza turistica più elevata rispetto agli anni precedenti. Il livello di attenzione è stato elevato anche con riferimento al turismo religioso, che vede protagonista nella nostra provincia il Santuario di San Francesco di Paola, ove è prevista la presenza di oltre 10.000 pellegrini nelle giornate del sabato santo e della Domenica di Pasqua. Inoltre la presenza di neve nelle due rinomate località di Camigliatello e Lorica, in cui sono aperti gli impianti sciistici, vedrà una massiccia affluenza di sciatori provenienti anche da altre regioni.

Affinchè non vi siano problemi nella circolazione stradale, particolarmente intensa e resa difficoltosa da alcuni cantieri attivi sia sull’autostrada A2 del Mediterraneo, sia sulla SS 18 in localitĂ Campora, è stato disposto il potenziamento della vigilanza sulle strade, a fronte del prevedibile e sensibile incremento della circolazione stradale sulle principali vie di collegamento, autostradali ed extraurbane, verso tutte le localitĂ turistiche sia montane che marittime. Per gli aspetti di protezione civile correlati all’incremento della circolazione stradale e ad altre possibili situazioni di criticitĂ legate ad incidenti, a situazioni metereologiche avverse o ad eventi naturali, sono state previste misure straordinarie mediante l’impiego dei Vigili del Fuoco e del personale del 118 e dell’Anas.