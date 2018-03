Studente universitario arrestato per spaccio a Rende

Il giovane è stato fermato e perquisito mentre si trovava davanti ad un bar a Quattromiglia di Rende

RENDE (CS) – Si trovava su via Marconi, fermo, nei pressi di un bar con in spalla uno zainetto. Un atteggiamento in apparenza privo di ambiguitĂ che però ha destato sospetti nei carabinieri in servizio di perlustrazione del territorio. Ieri sera i militari dell’Aliquota Radiomobile di Rende hanno così fermato e tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti uno studente universitario 21enne di nazionalitĂ egiziana. Il giovane era a piedi vicino ad un bar di Quattromiglia di Rende a pochi metri dallo svincolo autostradale. Perquisito è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 1 grammo di hashish. Tale rinvenimento ha indotto l’Arma ad approfondire i controlli estendendoli anche all’abitazione in cui vive. Nell’alloggio universitario di Arcavacata che condivide con un connazionale, sono stati trovati all’interno della sua camera 80 grammi di hashish, 25 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 160 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalitĂ di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari. Il suo coinquilino non è stato coinvolto nei fatti in quanto non ritenuto a conoscenza dei presunti traffici illeciti dell’amico.