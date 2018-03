Chiude i due cani in auto a piazza Europa e sparisce. Si cerca il proprietario

Chi abita in zona ha visto la macchina parcheggiata in quel posto da ieri pomeriggio. Solo oggi, una ragazza, ha allertato i vigili del fuoco.

COSENZA – I vigili del fuoco sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata solo questa mattina. I due cani chiusi in auto da ore, dal primo pomeriggio di ieri, e lasciati senza acqua tappati in una Fiat 500. Il proprietario che non è stato ancora rintracciato, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, avrebbe lasciato l’auto posteggiata, a piazza Europa nei pressi del distributore di carburanti ieri nel primo pomeriggio. E non sarebbe piĂą tornato. Sul posto una volante della Questura, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Grazie ad una volontaria di un’associazione cosentina, Gli invisibili dei canili rifugio, è stato in un primo momento aperto uno dei finestrini e poi, dopo l’apertura del mezzo da parte dei vigili del fuoco, ai due pittbull è stata data dell’acqua perchè rischiavano la disidratazione. L’auto è stata segnalata da ieri, ma nessuno fino a questa mattina si sarebbe preso la briga di segnalare la presenza dei due poveri animali rinchiusi dentro la vettura. Per fortuna stanno bene, ma ora si sta cercando di risalire al proprietario per sentire come giustificherĂ quello che è un vero e proprio maltrattamento.