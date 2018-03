L’Udicon difende il consumatore digitale

Cresce l’utenza “digitalizzata” e cresce il bisogno di essere tutelati. A Cosenza è radicato un coordinamento provinciale e due sportelli

COSENZA – Un congresso che vede riconfermata la presenza di un organo che tutela sempre di più il consumatore dai piccoli problemi quotidiani come le utenze telefoniche, l’energia elettrica, i prodotti difettosi a quelli di una certa “caratura” digitale. A Cosenza è radicato da tempo un coordinamento provinciale guidato da Ferruccio Colamava e due sportelli attivi, uno ubicato su corso Fera e l’altro su via Calabria sotto la responsabilità dell’avvocato Francesca Macrì. Ieri è stato celebrato il terzo congresso nazionale che ha visto una grande partecipazione segno che l’utenza “digitalizzata” cresce e cresce anche il bisogno di essere tutelati.

“Si apre una nuova fase, abbiamo il dovere di impegnarci ancora di più alla luce della fiducia che hanno riposto in noi i consumatori che ogni giorno scelgono l’U.Di.Con. per essere tutelati – scrive in una nota il Presidente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci – da questo momento la nostra attività si intensificherà per le questioni che da sempre abbiamo portato avanti, quelle tradizionali, a cui si aggiungeranno i tantissimi nodi da sciogliere del consumatore digitale, probabilmente la figura più vessata in questi anni e che avrà bisogno di sempre maggiori tutele. Per raggiungere i nostri obiettivi ho voluto fortemente un nuovo collaboratore, un personaggio di fantasia che potesse rivolgersi ai piccoli consumatori, Capitan U.Di.Con., con lui ne vedrete delle belle”.

Grande successo per “Universo 4.0 – Digital Consumers: la tutela dei consumatori nell’era digitale”, il Terzo Congresso Nazionale dell’U.Di.Con. che ha visto l’alternarsi di relatori d’eccezione e personalità protagoniste dell’evoluzione digitale. Il fulcro del congresso però, fa capo alla rielezione del Presidente Nazionale Denis Nesci, che da oggi si assume ulteriori responsabilità . “Essere riconfermati a capo di un’associazione come l’U.Di.Con., per altro con un’acclamazione unanime, è per me motivo di grande orgoglio. È la testimonianza che in questi cinque anni – continua Nesci – la mia squadra ed io abbiamo lavorato al meglio, questo per me non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. Ho scelto di avere tre vice Presidenti al mio fianco, il lavoro è tanto e sento la necessità di aumentare le forze – conclude Nesci – ringrazio tutte le persone che hanno riposto la propria fiducia sul mio nome e vi assicuro che il meglio deve ancora venire”.