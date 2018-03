Cosenza, 19mila dosi di hashish nello zaino, 42enne rimane in carcere

Convalida dell’arresto per F.L.R. finito in manette sabato sera con “addosso” oltre due chili di droga “Fendi”. A tradirlo la marmitta rumorosa del motorino

COSENZA – Interrogatorio di garanzia questa mattina per il pusher – corriere 42enne, difeso dall’avvocato Rossana Cribari, che rimane in carcere. Questa la decisione del Gip Branda nei confronti dell’uomo che se ne andava in giro per la cittĂ con 25 panetti di droga nello zaino. Il pusher è stato fermato intorno alle 20.30, da una pattuglia dei militari dell’Arma dell’aliquota radiomobile diretta dal maresciallo Italiano, dopo essere stato notato in prossimitĂ del Ponte Mancini a bordo di una moto senza targa, che emanava un’assordante rumore proveniente dalla marmitta. Alla guida un soggetto giĂ noto ai militari della compagnia di Cosenza diretta dal capitano Passaquieti, che hanno deciso di fermarlo e perquisirlo.

Lo zaino che portava in spalla ha destato subito sospetto . All’interno, infatti, erano ben riposti 25 panetti da 100 grammi l’uno di hashish avvolti in cinque involucri di cellophane ben nascosti. Il “fumo” sequestrato contrassegnato dalla scritta “fendi”, se immesso sul mercato per lo spaccio avrebbe fruttato circa 19.200 di dosi per un guadagno di oltre 30 mila euro circa. L’attivitĂ investigativa adesso per i carabinieri del Norm al comando del tenente Petrocchi, si concentra sull’individuazione della rete di spaccio da cui il 42enne si riforniva