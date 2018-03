Cosenza, via Crucis, divieti di sosta e rimozione

Ordinanza della Polizia Municipale per la Via Crucis del venerdì Santo per le strade della città bruzia dalle 14 del prossimo 30 marzo

COSENZA – In occasione della tradizionale Via Crucis, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano Mons. Francesco Nolè, in programma venerdì 30 marzo dalle ore 20.00, il Comandante della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare la sosta e la circolazione nelle strade interessate dalla processione.

In particolare, dalle ore 14,00 a mezzanotte del 30 marzo, è istituito il divieto di sosta con rimozione sul seguente percorso:

Piazza Loreto – Via Caloprese – P.zza Bilotti – Via Alimena – P.zza Scura – Via Monte Santo – C.so Umberto – P.zza Dei Bruzi – P.zza Cenisio – Chiesa San Nicola.

divieto di transito temporaneo al passaggio della processione.