Cosenza si aggiudica la Bandiera azzurra, per la promozione della corsa e della salute

Cosenza si aggiudica la Bandiera azzurra, titolo assegnato per la prima volta quest’anno a 8 città italiane impegnate nella promozione della corsa e della salute

COSENZA – A dare l’ufficialità della notizia, il sindaco Mario Occhiuto: “Cosenza sarà tra le prime 8 città italiane, con Milano, Napoli, Catania, Cagliari, Pesaro, Valdengo e Valdobbiadene, che il prossimo mese riceverà la Bandiera azzurra”. Si tratta del più importante titolo assegnato dalla Federazione Italiana Atletica, istituito per la prima volta quest’anno e consegnato ai Comuni italiani impegnati nella promozione della corsa, del cammino e della salute dei propri cittadini.



“Va avanti così l’idea di Cosenza ‘città della salute e del benessere’ – aggiunge Occhiuto – Un’idea che stiamo portando avanti in questi anni e che ci vede proiettati nella costruzione di tante opere e azioni finalizzate a questo scopo. Inoltre – ricorda il Sindaco – Cosenza è pure candidata a diventare Capitale europea dello sport per il 2020, e sarà al centro di importanti progetti nazionali ed europei. In quasi sette anni abbiamo scalato tutte le graduatorie che riguardano la vivibilità e portato la nostra città in vetta, tra le prime in Italia. La dimostrazione concreta che si può cambiare e migliorare, anche in Calabria”.



A fargli eco, l’assessore allo Sport Carmine Vizza: “L’Amministrazione comunale si è specificamente impegnata nel fornire ai cittadini nuovi impianti riqualificati, attrezzature e percorsi che consentono di svolgere in sicurezza e non solo al chiuso le attività sportive. È chiaro che tutto ciò – aggiunge l’assessore, fra l’altro medico di professione – è finalizzato proprio al raggiungimento del benessere fisico che tali attività , così com’è documentato scientificamente, contribuiscono a raggiungere. La soddisfazione da parte nostra è che grazie a questo nostro impegno in città viene oggi registrato un enorme aumento della pratica sportiva insieme a un coinvolgimento attivo dei cittadini”.