Santa Pasqua, al via la Settimana Santa: le celebrazioni della Diocesi di Cosenza

La settimana Santa che porterà alla Pasqua è iniziata. Tutti gli orari delle celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo di Cosenza Mons. Francesco Nolè

COSENZA – Si inizia il 28 marzo alle 17.00 nella Cattedrale di Cosenza. L’Arcivescovo presiederĂ , nel giorno del Mercoledì Santo, la Santa Messa Crismale concelebrata da tutti i sacerdoti della diocesi. Il Giovedì Santo alle 18.00 sempre nella Cattedrale l’Arcivescovo presiederĂ la Santa Messa “Nella Cena del Signore” con la riposizione del Santissimo sacramento all’altare appositamente preparato. SeguirĂ l’adorazione notturna.

Venerdì Santo, 30 Marzo alle 18.00 mons. Nolè presiederĂ la Celebrazione della Passione e morte di Nostro Signore GesĂą Cristo con la venerazione della Croce. Alle 20.30 partirĂ la Via Crucis per le strade della cittĂ ma il raduno è previsto alle ore 20.00 da Piazza Loreto. Si concluderĂ davanti alla Chiesa di San Nicola in Piazza Cenisio. Le meditazioni delle stazioni sono state scritte dai parroci della CittĂ di Cosenza. Il prossimo 31 marzo, Sabato Santo alle 23.30 l’inizio della solenne Veglia Pasquale che sarĂ sempre presieduta dall’Arcivescovo in Cattedrale. E infine domenica 1 aprile di Resurrezione, giorno della Pasqua del Signore, mons. Nolè presiederĂ alle 11.0 in Cattedrale la Santa Messa Solenne.