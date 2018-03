Anziano cade in casa, lo salvano i vigili del fuoco

Dolorante e immobilizzato a terra l’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno consegnato alle cure dei sanitari del 118



COSENZA – Sempre presenti i vigili del fuoco, non hanno fatto mancare il soccorso immediato ad un anziano caduto in casa nel primo pomeriggio in uno stabile in via Guido Dorso, nei pressi dell’autostazione. L’anziano, una volta finito a terra, non riuscendosi a rialzare e avvolto da dolori lancinanti ha iniziato a gridare aiuto in un continuo lamento. Lamento che non è passato inosservato ai vicini occupanti l’abitazione del piano superiore che hanno cercato invano, di soccorrere l’anziano, anche con l’aiuto della badante. La donna era in possesso di una sola chiave delle due porte di ingresso dell’abitazione dell’uomo. Quest’ultimo era solito chiudersi a chiave, probabilmente per la paura di qualche visita inaspettata dei ladri.

Non potendo accedere all’appartamento i vicini hanno deciso di chiedere l’intervento dei vigili del fuoco ai centralini del 115. Gli operatori della centrale operativa raccolta la richiesta di aiuto hanno inviato la squadra, coordinata dal caposquadra Adriano Bruno, presso l’abitazione indicata. I vigili del fuoco per entrare all’interno dell’abitazione hanno optato per l’accesso tramite balcone. Aperta con professionalitĂ e velocitĂ la serratura hanno subito prestato soccorso all’anziano nel frattempo dell’arrivo dei sanitari del 118 allertati dalla centrale operativa del 115.Â

L’anziano è stato trasportato al pronto soccorso dell’Annunziata per le cure del caso. Non versa in gravi condizioni