Fermato vicino al ponte di Mancini con 25 panetti di hashish, arrestato

E’ stato beccato con 25 panetti, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cosenza, il 42enne, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

COSENZA – Due chili e mezzo di hashish trasportati nello zainetto, come se niente fosse. Continua incessante la lotta senza quartiere contro il traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo bruzio disposta dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza in coordinamento con la Procura. L’obiettivo è di stroncare e arginare quel flusso di droga che, in maniera capillare, va poi a diffondersi nei quartieri cittadini.

Il 42enne in questione è stato fermato ieri sera, intorno alle 20.30, da una pattuglia dopo essere stato notato in prossimità del Ponte Mancini a bordo di una moto senza targa, che emanava un’assordante rumore proveniente dalla marmitta. Alla guida un soggetto già noto ai militari che hanno deciso di fermarlo e perquisirlo. Nello zainetto aveva 25 panetti da 100 grammi l’uno di hashish avvolti in cinque involucri di cellophane ben nascosti. Il “fumo” sequestrato contrassegnato dalla scritta “fendi”, se immesso sul mercato per lo spaccio avrebbe fruttato circa 1.500 di dosi per un guadagno di oltre 30 mila euro circa. Sono in corso attive indagini volte a stabilire la rete di spaccio. L’uomo 42enne, noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e accompagnato presso il Carcere di Cosenza a disposizione della Procura di Cosenza.