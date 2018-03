Incendio a Cosenza, in fiamme il tetto di un palazzo di via XXIV Maggio

Sul posto sono già operativi i Vigili del Fuoco del comando di Cosenza che hanno circoscritto il rogo.

COSENZA – Incendio a Cosenza questa mattina in via Molinella, nei pressi di via XXIV Maggio e del liceo scientifico Fermi. Secondo i primi riscontri il rogo ha interessato il tetto di un palazzo. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando di Cosenza che avrebbero comunque circoscritto l’incendio e non si registrano persone ferite o intossicate. Dopo poco infatti il rogo è stato spento ed al momento non è stata chiarita la causa che ha scatenato il rogo.