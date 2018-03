ZTL a Cosenza: dal primo aprile attive su via Piave e via Isonzo-Conforti

Dal 1° aprile saranno attivi i sistemi di controllo degli accessi delle ZTL di via Piave e via Isonzo-Conforti.

COSENZA – Ai fini di una migliore divulgazione del rinnovato sistema di viabilità nel territorio comunale, il Comandante della Polizia Municipale, avv. Giovanni De Rose, ha comunicato che dal prossimo 1° aprile saranno attivi i sistemi di controllo degli accessi delle nuove strade ZTL di Via Piave e via Isonzo-Conforti.

Il transito è regolato nei seguenti termini:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 03:00

dalle ore 14:00 del sabato alle ore 03:00 del lunedì

Ad ogni modo – prosegue la comunicazione del Comandante De Rose – è operativo un display di avviso più immediato per gli utenti, che segnala “Varco Attivo”, quando possono transitare solo i veicoli autorizzati e “Varco Non Attivo”, quando non c’è alcuna limitazione al traffico.