Scossa di terremoto di magnitudo 3.3, epicentro a Parenti

Un po’ di apprensione tra i cittadini, ma nessun danno a cose e persone. Presi d’assalto i centralini dei vigili del fuoco da cui arrivano rassicurazioni

COSENZA – Una scossa di terremoto ha destato i cosentini dal grigiore della giornata. Sembra che il terremoto sia avvenuto in fase ondulatoria con una durata di alcuni secondi. In ogni caso non ha causato danni a cose o persone. Qualche cittadino allarmato ha chiesto conferma al comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza, quasi a volersi rassicurare che fosse poca roba.

Dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato alle 18:32 ad una profonditĂ di 26 km. Il terremoto è stato localizzato 16 Km a Sud Est di Cosenza.