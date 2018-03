Cosenza celebra il Newroz ricordando le famiglie sterminate ad Afrin

Il capodanno kurdo sarà festeggiato in Calabria nella città di Cosenza tra fuochi e musica tradizionale

COSENZA – Newroz è il giorno d’inizio della primavera, è il capodanno del calendario kurdo e più in generale il nuovo giorno. Il 21 Marzo la Calabria celebra il Newroz, giornata tradizionale di festa e di resistenza del popolo kurdo, che da 2 mesi sta resistendo all’invasione militare della Turchia contro la regione di Afrin, in Siria. Dal 20 gennaio, infatti, la Turchia ha lanciato una nuova operazione militare contro la zona di Afrin, enclave curda appartenente all’esperienza rivoluzionaria del confederalismo democratico nella Siria del Nord, fondata su democrazia diretta, liberazione delle donne, convivenza tra i popoli, ecologia, autogoverno e autogestione dei territori. L’aggressione, condotta con mezzi e armamenti di fabbricazione italiana ed europea, ha colpito a morte centinaia di combattenti protagoniste/i della guerra contro l’ISIS e civili (curdi, arabi, yezidi, cristiani), tra cui intere famiglie in fuga dalla guerra. Durante tutta la giornata si svolgeranno: dibattiti con attivisti italiani e comunità kurda calabrese; pranzo e cena sociale; fuochi e musica tradizionale. I festeggiamenti si apriranno mercoledì alle 12.00 presso il Centro Sociale Rialzo nell’area delle ex officine ferroviarie tra Viale Parco e via Popilia e proseguiranno fino alla sera.