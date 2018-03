Cosenza, San Giuseppe “si sposta” lungo il fiume fino al centro storico

Nuovo look per la tradizionale Fiera che accompagna tutti gli anni la festa del papà . Il sindaco Occhiuto affida a Facebook, le novità del 2019: un ritorno alle vecchie tradizioni?

Come quasi tutte le domeniche, o la maggior parte di queste, il primo cittadino affida un pensiero sulle pagine di Facebook per comunicare con i cittadini. E in occasione della Fiera di San Giuseppe, in previsione dell’inizio dei lavori che bloccheranno per un po’ di tempo viale Parco, Occhiuto sintetizza la Fiera del 2019 e il nuovo percorso dove questa potrebbe prendere vita…lungo le sponde del Fiume tra vecchi e nuovi “mondi”, direzione centro storico. “Anche quest’anno si profila un super successo per la Fiera di San Giuseppe – commenta Occhiuto sul profilo del network più popolare al mondo -. Molto bella. Numerosissime le presenze dei visitatori, grande soddisfazione da parte dei venditori, straordinarie l’accessibilità e la fruibilità per tutti, buoni i servizi accessori, ottima l’accoglienza, fantastiche la logistica e la sicurezza. Poi alla chiusura faremo un resoconto finale e ringrazierò tutti. Questa volta è stata ancora più difficile l’organizzazione a causa delle nuove norme sulla sicurezza in occasione di eventi in luoghi aperti.