Sospetti brogli elettorali tra Cosenza e Africo, annunciato esposto in Procura

Denunciato conteggio anomalo con la ‘scomparsa’ di 3.500 voti per un probabile errore tra i verbali

CATANZARO – “Non possiamo che essere lieti dell’attribuzione del seggio all’amico Fausto Orsomarso, e del miracolo di Fratelli d’Italia che recupera circa 4000 voti. Ci sono però alcune stranezze in un dato che toglierebbe a Forza Italia 3.500 voti“. Lo affermano Jole Santelli, coordinatore regionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, vice coordinatore regionale del partito, e Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, con riferimento all’esclusione dal Parlamento della forzista Maria Tripodi a causa dell’assegnazione di un seggio a Fratelli d’Italia in seguito al riconteggio dei voti da parte della Corte d’appello di Catanzaro. “Temiamo – proseguono Santelli, Occhiuto e Cannizzaro – che cio’ sia il frutto di erronee trascrizioni dei verbali, essendo noi in possesso dei dati delle sezioni e delle Pec dei Comuni. Da un primo esame a campione mancano centinaia e centinaia di voti raccolti da Forza Italia ed erroneamente attribuiti ad altro partito in comuni come Africo, Taurianova, Caulonia, Cosenza e anche in diverse sezioni di Vibo e Catanzaro. Ci aspettavamo molti piu’ voti dalla lettura dei verbali alla luce delle contestazioni e delle istanze presentate. Ci ritroviamo percio’ dinanzi ad un dato difficilmente credibile considerando che Ministero e Corte d’appello hanno lavorato sugli stessi risultati trasmessi dai Comuni a mezzo Pec. Per verificare eventuali gravi anomalie – concludono Santelli, Occhiuto e Cannizzaro – presenteremo formale esposto in Procura”.

LEGGI ANCHE