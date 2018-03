Ha bisogno di legna e taglia un albero sul viale, in fiera

Denunciato per danneggiamento aggravato un espositore della Fiera di San Giuseppe trovato nella tarda serata di ieri mentre tagliava legna con una motosega

COSENZA – Potrebbe sembrare una barzelletta ma in realtà è la verità . Nella tarda serata di ieri, dopo le 11, quando ormai la gente era andata via e le bancarelle erano tutte chiuse, qualcuno ha pensato di procurarsi un po’ di legna. A fare la scoperta una squadra volante della polizia di Stato che stava effettuando i controlli sul territorio predisposti dal questore Conticchio, in particolare nell’area inerente lo svolgimento della Fiera di San Giuseppe perchè il tutto avvenga nella massima tranquillità e legalità . E proprio i poliziotti, attirati da un suono strano, hanno sorpreso l’uomo a tagliare un albero con una motosega. Bloccatolo, l’espositore ha raccontato che la pianta era già abbattuta e che avendola notata aveva pensato di farla a pezzi “per ripulire” il tratto. Gli agenti della squadra volante hanno sequestrato motosega e legna e lo hanno denunciato a piede libero