FOTONOTIZIA – Rissa tra le bancarelle della fiera di San Giuseppe

Ambulante con un bimbo aggrediti da un gruppo di ragazzini

COSENZA – Diverbio si trasforma in rissa tra le bancarelle di viale Parco. Oggi pomeriggio durante la fiera di San Giuseppe una ‘banda’ di giovani cosentini pare abbia preso di mira un espositore asiatico. L’ambulante, che al momento dell’aggressione aveva un bimbo in braccio, non sarebbe riuscito a difendersi. Colpito alla testa per futili motivi è stato ferito dai ragazzini che sembrerebbe si siano dati immediatamente alla fuga dileguandosi tra la gente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri ed alcuni agenti della Questura di Cosenza.