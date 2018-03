Colpo di scena: Orsomarso eletto in Parlamento. Mancini ora che farà?

Colpo di scena a poche ore dall’incontro indetto per questo pomeriggio a Cosenza da Giacomo Mancini junior “per rilanciare la sinistra”. E Orsomarso su Facebook cita Nelson Mandela

CATANZARO – Dopo i riconteggi della Corte d’Appello, Wanda Ferro è stata eletta alla Camera anche nel collegio plurinominale ed entra in Parlamento anche Fausto Orsomarso, candidato nelle fila di Fratelli D’Italia. Di conseguenza la sua elezione alla Camera dei Deputati, apre le porte ad un possibile ingresso di Giacomo Mancini jr in Consiglio regionale. I riconteggi effettuati dalla Corte d’Appello di Catanzaro infatti, hanno deciso l’assegnazione a Fratelli d’Italia del seggio camerale nel collegio Calabria 2, che comprende le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, in cui era candidata come capolista Wanda Ferro, seguita, appunto, da Orsomarso. La duplice elezione di Ferro nel collegio uninominale di Vibo Valentia e nella quota proporzionale, consente l’ingresso in Parlamento di Orsomarso, che questa mattina, sul suo profilo Facebook citando Nelson Mandela ha scritto: “A volte un vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai mollato”… e poi ancora “Siamo a Montecitorio: il cuore della democrazia”.

E si riapre il caso Mancini

Alle elezioni politiche del 4 marzo scorso infatti, le posizioni di Orsomarso e Mancini si erano intrecciate perchè Mancini, a sua volta candidato alla Camera con il Partito Democratico, nel collegio uninominale di Cosenza, ma non eletto, alle Regionali del 2014 è risultato il primo dei non eletti con Forza Italia proprio dietro Orsomarso. In campagna elettorale Mancini jr, nipote dell’omonimo leader socialista era finito al centro dei riflettori nazionali proprio per questa duplice contemporanea veste di candidato al Palamento con il centrosinistra e di potenziale consigliere regionale eletto con il centrodestra: il politico cosentino, comunque, ha piu’ volte espresso l’intenzione di restare con il centrosinistra in caso di ingresso alla Regione; ingresso comunque subordinato alle scelte, anche temporali, di Orsomarso.

ChissĂ come si evolverĂ dunque l’iniziativa di questo pomeriggio al Link Hotel indetta proprio ieri da Mancini per ringraziare gli elettori che lo hanno sostenuto e per “ricostruire il campo del centrosinistra” (LEGGI QUI) Mancini, infatti, ha dichiarato di ritenere “utile e importante riprendere il filo dell’impegno tutti insieme. Per parte mia tengo molto a ringraziare ognuno per il sostegno profuso e a non disperdere energie e competenze che si sono spese al mio fianco. E poi occorre definire insieme le traiettorie per un rilancio immediato del nostro campo. A Cosenza, in Calabria e nel Paese”.Â

Intanto Wanda Ferro, ha commentato: “La mia duplice elezione, sia nel collegio uninominale di Vibo Valentia che nella quota proporzionale, consente l’ingresso in Parlamento dell’amico Fausto Orsomarso, al quale vanno le mie piu’ felici congratulazioni. Si tratta per me di una enorme soddisfazione personale, che conferma come la mia scelta di tornare nella ‘casa’ di Fratelli d’Italia sia stata premiata dai cittadini, che mi hanno dato, con la loro fiducia, la responsabilita’ di arrivare in Parlamento come rappresentante dell’intera Calabria”.

“E’ quello che considero, come ho gia’ detto – scrive la Ferro –Â un riconoscimento per una storia politica e amministrativa fatta di coerenza, trasparenza e buona gestione della cosa pubblica. Ringrazio anche, per il loro impegno e il loro prezioso contributo, gli altri candidati di Fratelli d’Italia. La conquista del secondo seggio, ottenuto grazie anche all’ottima percentuale del 5,06 per cento, superiore alla media nazionale, da’ soprattutto ulteriore forza alla crescita di Fratelli d’Italia in Calabria, e rappresenta – aggiunge Ferro – un importante viatico in vista della sfida ormai alle porte per dare un governo serio, capace e autorevole ad una Regione trascinata nel baratro dal fallimento del centrosinistra“. Wanda Ferro, attualmente consigliere regionale, dovra’ lasciare il seggio a Palazzo Campanella, con il conseguente ingresso di Claudio Parente.