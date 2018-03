Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco e un’autobotte. Le operazioni celere di spegnimento hanno evitato il peggio

COSENZA – Un incendio ha distrutto parte dell’officina della Carrozzeria Morrone, dei fratelli Morrone & Figli a Cosenza in Via Lamanna, una traversa di via Popilia, divampato un a manciata di minuti intorno alle 11 di ieri sera. Sembra che a dare l’allerta sia stato l’allarme dell’officina scattato, ma questo è ancora in via di definizione. Sul posto sono giunte nell’immediato due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, diretta dal caposquadra Bruni, supportati dal distaccamento di Rende, e un’autobotte. L’intervento celere dei soccorsi ha evitato che l’incendio si propagasse al resto del capannone. Sul posto è giunto anche il caporeparto Fernando Spizzirri che ha sovra-coordinato le operazioni di spegnimento.

Appena giunti i vigili del fuoco sul posto, l’officina si presentava chiusa, e avvolta da un copioso fumo nero che si innalzava velocemente nell’aria. Gli uomini del 115, armati di moto troncatrice hanno tagliato in due le lamiere della saracinesca e, dopo averle divelte e creati un passaggio sono entrati all’interno dell’officina completamente in fiamme. Muniti di auto protettori e manichette, i pompieri sono stati ringhiottiti dal fumo e dal fuoco mentre hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le fiamme sono state spente in pochi minuti, anche se l’incendio ha distrutto gran parte delle autovetture parcheggiate all’interno: Una parte, un po’ più distante dal punto di innesco delle fiamme, è rimasta intatta anche se, quasi sicuramente, il fumo ha provocato dei danni. Il resto del capannone è risultato essere in buone condizioni e soprattutto è stato fermato in tempo l’avanzare delle fiamme.

Intorno all’una di notte i vigili del fuoco stavano ancora terminando le fasi di spegnimento. Sul posto sono giunti i proprietari dell’officina e i dipendenti per capire cosa fosse successo. Sembra che a causare l’incendio sia stato un corto circuito. Ma anche questo dato e in via di accertamento da parte dei vigili del fuoco che stavano effettuando tutti i sopralluoghi dovuti. Sul posto presente anche un’ambulanza del 118. I sanitari hanno provveduto ad assicurarsi che non vi erano persone intossicate dal fumo. A rilevare l’incidente i carabinieri dell’Aliquota radiomobile e, in supporto, gli agenti della squadra volante.