Valeria Castellano: “stasera a Le Iene la verità sul caso di Francesca” (AUDIO)

“Si sono dette un pò troppe cose e si sta facendo un processo fuori dalle aule di Tribunale”. La giornalista cosentina de “Le Iene” risponde alle tante lettere e comunicati della Curia di Cosenza e dei legali di mons. Nunnari. Stasera il servizio “veritĂ ”.

COSENZA – Valeria Castellano, la giornalista e inviata del programma di Italia 1, dopo le numerose lettere, note stampa e dichiarazioni per difendere l’onore del vescovo Emerito della diocesi di Cosenza Bisignano, mons. Salvatore Nunnari, ha deciso insieme alla produzione del programma televisivo “Le Iene” di svelare ulteriormente la ‘veritĂ ’ dei fatti sulla vicenda incentrata su Francesca, una giovane di San Vincenzo La Costa che, dopo una relazione con un sacerdote, don Giuseppe Leone, era rimasta incinta. Su di lei sarebbero state esercitate pressioni per farla abortire e Francesca, dopo una decina di anni dal caso, ha voluto raccontare la sua storia, sottolineando il dolore che l’ha accompagnata per tutto questo tempo.

La vicenda ha fatto anche registrare l’aggressione della giornalista Valeria Castellano e della sua operatrice proprio da parte dei parenti del prete che aveva accettato di essere intervistato. Nel servizio era emersa una sorta di responsabilitĂ di Nunnari, all’epoca vescovo della diocesi cosentina, nell’aver proposto alla giovane quale unica soluzione, quella di abortire altrimenti sarebbe dovuta andare via dalla sua cittadina. Quello che è seguito al servizio è stata una presa di posizione della Curia di Cosenza per difendere il vescovo Emerito. Nessun accenno all’aggressione o al rapporto di un prete con una giovane donna. Poi sono iniziate le indagini private dei legali del monsignore.

Valeria Castellano è intervenuta proprio questa mattina in trasmissione su Rlb per annunciare il servizio ‘veritĂ ’ che sarĂ trasmesso stasera a Le Iene.

“Addirittura il vescovo Nolè dice di aver fatto indagini e di sapere che la ragazza avrebbe detto di non aver incontrato il vescovo prima dell’aborto… le indagini le fanno i giudici. Noi la nostra veritĂ l’abbiamo raccontata il 14 febbraio e torneremo a parlarne stasera nel corso della trasmissione Le Iene. Risponderemo alle varie nefandezze che sono state pubblicate sui giornali in queste settimane”.

“Tutto quello che avete sentito è vero”

“Posso solo anticipare che tutto quello che avete sentito è vero. La voce era quella della ragazza, ovviamente per quanto riguarda l’immagine non possiamo mostrarvi la persona che ci racconta questa storia perchè dobbiamo tutelarne l’identitĂ . Ma da qui a dire che abbiamo utilizzato degli attori….ce ne passa. Noi giornalisti siamo obbligati al segreto professionale che è previsto dalle carte deontologiche soprattutto quando devi tutelare la privacy di una persona che magari vive in un paesino di poche centinaia di anime. Ma dire che abbiamo utilizzato degli attori è da querela. Io non lo faccio perchè lascio la libertĂ di informazione: quella che stanno violando invece, i legali del vescovo Nunnari e i “cari giornalisti calabresi” che non mi hanno mai contattata dopo l’aggressione ma mettono in prima pagina qualsiasi “cavolata” facendo da ufficio stampa alla Curia di Cosenza piuttosto che i giornalisti che amano e che cercano la veritĂ . Ovviamente non è il vostro caso…”.

“Dopo dieci anni – conclude la Castellano – non interessa puntare il dito contro nessuno, ma il discorso è che, l’atteggiamento della Curia di oggi dimostra un’abitudine a coprire la veritĂ dei fatti. Il giorno successivo al nostro servizio è subito apparsa una nota in cui si esprimeva vicinanza alla ragazza e allo stesso tempo… al vescovo che era stato “vilipeso” dal nostro racconto. E non è corretto perchè non avevano neanche avuto il tempo di verificare la veritĂ . Speriamo di eliminare ogni dubbio stasera”.