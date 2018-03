Spaccia eroina e cocaina, emesso un Daspo urbano per un 56enne cosentino

Il questore di Cosenza Giancarlo Conticchio ha emesso l’ennesimo Daspo urbano nei confronti di S.M. 56 anni, di Cosenza.

COSENZA – L’uomo, in due distinte occasioni, in alcuni locali pubblici, avrebbe ceduto droga in particolare cocaina ed eroina. E per questo motivo il Questore, ha emesso il Daspo urbano, previsto per motivi di tutela della sicurezza publica, urbana e della promozione del rispetto della cultura della legalitĂ che impone l’adozione di misure di prevenzione dei fenomeni della criminalitĂ . Al soggetto viene vietato di accedere a locali pubblici o esercizi analoghi e lo stazionamento nelle immediate vicinanze agli stessi.

All’uomo è stato vietato dunque per due anni, di accedere o stare nei pressi dei locali pubblici, delle sale scommesse o delle sale da gioco di Cosenza. Inoltre il 56enne sarĂ obbligato a presentarsi in Questura in determinati giorni e ore della settimana, e a fare rientro nella sua abitazione entro e non oltre le ore 21.00 e non potrĂ uscire da casa prima delle 7.00 del mattino. Infine il Daspo urbano prevede anche che S.M. non potrĂ allontanarsi dal Comune di residenza senza aver prima comunicato con le autoritĂ di Polizia.

L’attivitĂ istruttoria è stata fatta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Cosenza, per prevenire ed arginare quei fenomeni di illegalitĂ e degrado urbano che creano senso di insicurezza tra i cittadini e per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti che, da sempre, genera ingenti entrate per la criminalitĂ che ne gestisce i proventi illeciti. Da parte della Divisione Anticrimine della Questura di Cosenza sono in corso ulteriori verifiche, riguardanti diversi casi, che nei prossimi giorni porteranno all’emissione di altri analoghi provvedimenti.