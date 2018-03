Denuncia contro il Movimento 5 Stelle, Procura di Cosenza indaga contro ignoti

A presentare l’esposto un ex grillino che aveva chiesto il sequestro delle liste elettorali perchè, a suo dire, vi sarebbero gravi irregolaritÃ

COSENZA – La Procura di Cosenza ha aperto un procedimento penale contro ignoti a seguito di una denuncia presentata il 26 gennaio scorso da Ugo Morelli, attivista del Movimento 5 Stelle che, da aspirante candidato per le elezioni del 4 marzo scorso, non si era visto però incluso nelle liste delle “parlamentarie” online. Morelli, che ha subito adito le vie legali, prima a Cosenza, dove il giudice ha dichiarato incompetenza territoriale, e poi a Roma, dove il ricorso è stato rigettato, chiedendo non solo di essere candidato, ma anche che venissero annullate le consultazioni elettorali per una presunta incostituzionalità della legge elettorale. Morelli sessantottenne cosentino trapiantato a Roma da oltre 40 anni era anche andato a presentare una denuncia-querela ai carabinieri, che ha fatto il suo iter arrivando alla procura di Cosenza. Morelli è adesso parte offesa per il reato di violenza privata. Del caso si occupa il pm Donatella Donato che ha aperto un fascicolo contro ignoti.

LEGGI ANCHE