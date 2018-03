Carta d’identità elettronica anche a Cosenza a partire da venerdì

La nuova carta d’identità potrà essere chiesta solo al Centro “I Due fiumi”, unica sede dotata di postazioni informatiche dedicate

COSENZA – Il Comune di Cosenza è pronto per l’ormai prossimo passaggio definitivo all’ Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, che consentirà la circolarità delle informazioni anagrafiche a livello nazionale, permettendo ai cittadini italiani di richiedere le proprie certificazioni non solo nel Comune di residenza, ma all’occorrenza anche da altre città . Pietra miliare di questo iter è il rilascio delle carte d’identità elettroniche, che a Cosenza troverà attuazione a partire da venerdì 16 marzo prossimo. La nuova carta d’identità potrà essere chiesta al Centro “I Due fiumi”, unica sede che il Governo centrale ha dotato di tre postazioni informatiche dedicate. Le delegazioni, invece, in quanto sprovviste di tale tecnologia, non potranno più erogare il servizio. I costi della carta sono di 22,21 euro per il primo rilascio. Per il rinnovo, in caso di deterioramento o smarrimento della vecchia carta, l’importo è di 27,37 euro. Non saranno più rilasciate carte d’identità cartacee, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge: salute, viaggio, consultazioni elettorali, partecipazione a gare, concorso, selezioni. Tutti questi eventi andranno però dimostrati con documentazione probatoria. Nulla cambia per i possessori delle vecchie carte d’identità cartacee, che continueranno a valere fino a scadenza.